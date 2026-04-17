Vivo X300 Ultra: un teléfono que busca desplazar a las cámaras profesionales

Vivo presentó de forma oficial su nuevo Vivo X300 Ultra para los mercados internacionales durante esta semana. Este teléfono llegan con herramientas avanzadas para la grabación de video profesional. El equipo utiliza tecnología de la marca Zeiss para mejorar la nitidez de las imágenes en condiciones de luz difíciles.

El dispositivo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una memoria RAM de 16 GB. Estas piezas de hardware permiten que el sistema funcione con rapidez incluso al procesar archivos pesados de video. Para el almacenamiento, la marca ofrece versiones de 512 GB y 1 TB, lo que resulta útil para quienes guardan contenido en alta resolución. La pantalla de 6,82 pulgadas tiene tecnología OLED y una resolución QHD+, lo que facilita la visualización del material capturado bajo el sol.

El punto más fuerte de este equipo reside en su conjunto de cámaras traseras . A diferencia de otros fabricantes, la marca instaló tres sensores de alto rendimiento. La cámara principal de 35 mm utiliza el sensor Sony LYTIA 901 de 200 megapíxeles. Este componente tiene un tamaño físico de casi una pulgada, lo que permite captar mucha luz en ambientes interiores o nocturnos.

El sistema incluye también un teleobjetivo periscopio de 85 mm con estabilización de tipo gimbal. Este mecanismo ayuda a que los videos salgan estables aunque el usuario se mueva mientras camina. Por último, el lente ultra gran angular de 14 mm cuenta con un sensor de 50 megapíxeles para evitar la deformación en los bordes de la imagen. La empresa ofrece también extensores físicos para el lente que permiten alcanzar una distancia focal equivalente a los 400 mm.

vivo X300 Ultra - Interna 1 El nuevo sensor principal de Vivo tiene 200 megapíxeles y permite capturar imágenes con un nivel de detalle similar al ojo humano. Vivo

Funciones de video profesional en el teléfono

El Vivo X300 Ultra llega al mundo con increíbles capacidades de grabación de vídeo.

El equipo permite grabar en resolución 4K a 120 cuadros por segundo en todos sus sensores traseros. Además, el software soporta video de 10 bits en formato LOG y tecnología Dolby Vision. Estas especificaciones técnicas acercan al teléfono al rendimiento de una cámara de fotos profesional sin espejo. El sistema operativo OriginOS 6, basado en Android 16, recibirá actualizaciones de seguridad por siete años para proteger los datos de cada persona.

La disponibilidad regional incluye a varios países de Europa y Asia. En América Latina, la firma confirmó que el producto llegará a Brasil, aunque todavía no existe información oficial sobre el precio de preventa. Este lanzamiento representa un cambio en la estrategia de la marca, ya que es la primera vez que su versión más avanzada sale de China para buscar un lugar en las tiendas de todo el mundo. El aparato cuenta con una batería de 6.000 mAh que soporta carga rápida de 100 vatios, ideal para jornadas largas de filmación. Con este modelo, Vivo intenta captar al público que necesita herramientas de nivel cinematográfico en un formato compacto.