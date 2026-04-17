RedMagister lanza su nueva billetera digital exclusiva para el sector corporativo

La compañía presentó oficialmente RedMagister , una herramienta diseñada para transformar las cuentas por cobrar en capital de trabajo. Esta propuesta permite que las organizaciones gestionen sus pagos y cobros de forma centralizada. El sistema busca agilizar el financiamiento de las pymes y grandes empresas dentro del mercado local actual.

Esta solución llega para resolver los problemas de flujo de fondos que afectan a las cadenas de valor. La plataforma utiliza tecnología de última generación para brindar acceso a financiamiento continuo sin las trabas del sistema bancario tradicional. Los usuarios pueden convertir instrumentos financieros en efectivo de manera ágil y con costos competitivos.

La fintech funciona como una cuenta operativa de régimen constante. El proceso de apertura es rápido y demora menos de 24 horas. Desde la aplicación, las firmas pueden monetizar órdenes de compra, facturas y adjudicaciones de contratos. Alejandro García Valls, fundador de la empresa, destacó que la misión es facilitar el acceso al capital de trabajo de forma trazable. El sistema permite redireccionar fondos a terceros para beneficiar a empleados y proveedores de forma directa.

La seguridad de las operaciones es una prioridad para el equipo técnico. La plataforma cuenta con el registro oficial de Proveedor de Servicios de Pago ante el Banco Central de la República Argentina. Los datos viajan encriptados y el sistema utiliza la infraestructura de la nube para asegurar la disponibilidad del servicio. Además, la validación de identidad se realiza mediante biometría y cotejo con las bases del RENAPER para garantizar que cada transacción sea legítima.

El rol de la inteligencia artificial en la seguridad financiera

El monitoreo de las transacciones es un componente esencial del software. El motor de inteligencia artificial analiza los movimientos en tiempo real para detectar patrones inusuales o posibles intentos de fraude. Esta aplicación de la inteligencia artificial otorga una capa extra de protección a las cuentas de las compañías. Gracias a este análisis automatizado, la trazabilidad de los fondos es absoluta y reduce los riesgos operativos para los administradores de finanzas.

Billeteras virtuales 1 Los usuarios pueden abrir su cuenta operativa en menos de 24 horas sin pagar costos de mantenimiento. Shutterstock

Augusto Ercole, CEO de RedMagister, explicó que muchas organizaciones quedaban fuera del circuito financiero tradicional por falta de historial crediticio. La herramienta ofrece condiciones similares a las de las grandes compañías para todos sus clientes. Al integrar la inteligencia artificial en el núcleo de la plataforma, la firma logra optimizar la administración del capital de trabajo. Los proveedores pueden programar pagos a futuro y cuadrar sus egresos con los ingresos de manera eficiente.

La propuesta busca poner en valor la posición de los contratistas dentro de la economía nacional. La combinación de experiencia en el mercado de capitales y desarrollo tecnológico propio permite un crecimiento sostenido de los negocios. Esta herramienta digital elimina los plazos de cobro extensos y brinda flexibilidad a toda la cadena productiva. La plataforma ya se encuentra operativa para las empresas que necesitan liquidez sin generar nuevas deudas externas.