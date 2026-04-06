¿El Vivo X300 Ultra supera a una cámara profesional? Una comparativa técnica revela la verdad

Esta es la comparación entre el Vivo X300 Ultra de 200 MP contra una cámara Sony Alpha A7 III con lente profesional. Los resultados sorprenden.

La reciente comparativa del Vivo X300 Ultra frente a una cámara profesional Sony Alpha A7 III genera debate en el mundo de la fotografía móvil. Alexander Fagot, del portal NotebookCheck, analizó los archivos originales para determinar si un teléfono de Vivo puede alcanzar la calidad de un sensor de cuadro completo con lentes de alto costo.

El mercado de los smartphones busca achicar la brecha con la fotografía tradicional. En esta ocasión, el creador chino fenibook publicó archivos originales que permiten evaluar el desempeño real de ambos equipos. El teléfono de la marca china utiliza un sensor de 35 mm con una resolución de 200 megapíxeles, mientras que la cámara de Sony presenta un sensor de 24 megapíxeles con un lente zoom 24-70 mm de la línea G Master II.

El rendimiento del Vivo X300 Ultra frente a la óptica de Sony Los datos técnicos muestran una diferencia enorme en el tamaño de los componentes. El sensor de la cámara Sony es casi nueve veces más grande que el sensor LYT-901 que lleva el teléfono en su interior. Sin embargo, Alexander Fagot destaca que, en términos de nitidez, las capturas del Vivo X300 Ultra superan a las de la cámara profesional en casi todas las situaciones de luz diurna. Este resultado llama la atención porque la óptica dedicada suele ofrecer una claridad que los móviles no logran igualar.

vivo X300 Ultra - Interna 3 El sistema de cámaras del Vivo X300 Ultra utiliza ópticas Zeiss para competir con equipos profesionales de gran tamaño. Vivo La gestión del color es otro punto donde el dispositivo de Vivo se mantiene firme. Gracias al uso de sensores multiespectrales y nuevos algoritmos, los tonos de las fotos son muy parecidos a los que entrega el equipo profesional. Algunos usuarios critican que la prueba no incluyó escenas nocturnas o sujetos en movimiento, donde el sensor grande de la cámara de cuadro completo suele ganar con facilidad. Aun así, el avance en el procesamiento de imagen del Vivo X300 Ultra es evidente.

Análisis de costos y portabilidad del teléfono premium Si miramos los precios, la diferencia es muy clara. El cuerpo de la cámara junto con el lente zoom profesional suma un costo total que supera los 4.400 dólares. En cambio, el teléfono insignia tiene un valor estimado de 2.000 dólares. Es un equipo que cuesta menos de la mitad y que entra en cualquier bolsillo. El experto de NotebookCheck señala que, aunque la cámara dedicada tiene su lugar en el trabajo profesional, el Vivo X300 Ultra se acerca mucho en rendimiento para el uso cotidiano.