Usar tarjetas físicas puede ser riesgoso para los turistas en Latinoamérica

Desde clonaciones de tarjetas hasta cobros duplicados, los riesgos crecen y obligan a extremar precauciones al momento de viajar y pagar.

El pago durante tus viajes en Latinoamérica: ¿Qué plataformas y medios de pago conviene utilizar?

El uso de billeteras digitales experimentó un crecimiento sin precedentes a nivel mundial y Latinoamérica no es ajena a esta tendencia. Países como Brasil, Argentina y Chile son los más avanzados de la región en pagos digitales, de acuerdo con The Global Payments Report. Sin embargo, esa misma masificación también trajo un aumento de fraudes vinculados al uso de tarjetas físicas.

En bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos, los viajeros suelen enfrentarse a prácticas como el “cambiazo” de tarjeta, la clonación mediante posnets adulterados o cargos realizados en moneda extranjera sin consentimiento.

image El pago con tarjetas utilizando la banda magnética puede ser inseguro en locales que no conoces. Brand Partners Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando la tarjeta sale del campo visual del usuario. En segundos puede ser fotografiada, copiada o directamente intercambiada por otra similar. A esto se suman terminales de pago manipuladas que registran los datos de la tarjeta y el PIN, una modalidad que sigue vigente pese a los avances tecnológicos.

"El error más común es confiar ciegamente en el uso de la tarjeta física, cuando hoy existen alternativas digitales mucho más seguras y trazables. Pagar de forma digital, ya sea vía QR o Pix donde no hay entrega física de la tarjeta o el celular, reduce notablemente la exposición al fraude" afirma Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, una de las billeteras digitales más utilizadas por viajeros, que combina seguridad, simplicidad y alcance global.

¿Cómo pago durante mis viajes en Latinoamérica? Frente a este escenario, especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas simples que pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un problema financiero inesperado.