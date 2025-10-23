Un riesgo que valió la pena: Silent Hill f alcanzó el millón de ventas y cosechó un 86% de reseña positiva

Ambientado en el Japón de los 60, Silent Hill f superó el millón de copias y cosecha un 86 en Metacritic; la apuesta de Konami revitaliza la saga.

La icónica franquicia de terror de Konami volvió al centro de la escena y lo hizo con una apuesta inesperada. Silent Hill f, ambientado en el Japón de los años 60, marcó un cambio radical respecto a la clásica ciudad estadounidense que caracterizó a la saga. La jugada era arriesgada, pero los números hablan por sí solos: el título ya superó el millón de copias vendidas en todo el mundo.

Tras años de silencio, la saga Silent Hill revivió con una serie de lanzamientos que devolvieron el interés de los fanáticos. Konami confirmó en redes sociales que Silent Hill f alcanzó el millón de unidades vendidas y lo celebró con un video recopilando elogios de la prensa especializada.

La noticia coincidió con un nuevo hito: la franquicia completa ya acumula más de 12 millones de copias vendidas. Antes de esta nueva etapa, los juegos anteriores sumaban 9 millones, pero los lanzamientos recientes —el remake de Silent Hill 2, desarrollado por Bloober Team, y Silent Hill f, a cargo de NeoBards Entertainment— añadieron 3 millones más a la cuenta.

El productor Motoi Okamoto destacó que la revelación simultánea de tres proyectos (Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f y Silent Hill: Townfall) representó una muestra clara del compromiso de Konami con el renacimiento de la franquicia.

Cuando se anunció Silent Hill f, muchos seguidores mostraron escepticismo. La historia, ambientada en un pueblo ficticio llamado Ebisugaoka, tiene como protagonista a una adolescente japonesa, Hinako Shimizu, y se desarrolla en plena década de 1960. El cambio de escenario y el estilo narrativo generaron división entre los jugadores más tradicionales.