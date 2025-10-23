Un riesgo que valió la pena: Silent Hill f alcanzó el millón de ventas y cosechó un 86% de reseña positiva
Ambientado en el Japón de los 60, Silent Hill f superó el millón de copias y cosecha un 86 en Metacritic; la apuesta de Konami revitaliza la saga.
La icónica franquicia de terror de Konami volvió al centro de la escena y lo hizo con una apuesta inesperada. Silent Hill f, ambientado en el Japón de los años 60, marcó un cambio radical respecto a la clásica ciudad estadounidense que caracterizó a la saga. La jugada era arriesgada, pero los números hablan por sí solos: el título ya superó el millón de copias vendidas en todo el mundo.
Un regreso que superó las expectativas
Tras años de silencio, la saga Silent Hill revivió con una serie de lanzamientos que devolvieron el interés de los fanáticos. Konami confirmó en redes sociales que Silent Hill f alcanzó el millón de unidades vendidas y lo celebró con un video recopilando elogios de la prensa especializada.
La noticia coincidió con un nuevo hito: la franquicia completa ya acumula más de 12 millones de copias vendidas. Antes de esta nueva etapa, los juegos anteriores sumaban 9 millones, pero los lanzamientos recientes —el remake de Silent Hill 2, desarrollado por Bloober Team, y Silent Hill f, a cargo de NeoBards Entertainment— añadieron 3 millones más a la cuenta.
El productor Motoi Okamoto destacó que la revelación simultánea de tres proyectos (Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f y Silent Hill: Townfall) representó una muestra clara del compromiso de Konami con el renacimiento de la franquicia.
Un riesgo creativo que dividió a los fans
Cuando se anunció Silent Hill f, muchos seguidores mostraron escepticismo. La historia, ambientada en un pueblo ficticio llamado Ebisugaoka, tiene como protagonista a una adolescente japonesa, Hinako Shimizu, y se desarrolla en plena década de 1960. El cambio de escenario y el estilo narrativo generaron división entre los jugadores más tradicionales.
Sin embargo, la apuesta funcionó. La crítica especializada elogió su ambientación, la narrativa simbólica y el enfoque psicológico del terror, otorgándole un promedio de 86 en Metacritic. Además, fue el primer acercamiento a la saga para una nueva generación de jugadores, algo que Konami considera clave para mantener vigente el legado de la marca.
Un universo en expansión
Okamoto aclaró que Silent Hill f no representa necesariamente el futuro definitivo de la franquicia, sino una de las varias visiones creativas que Konami busca explorar. Mientras tanto, los jugadores más nostálgicos tienen el remake de Silent Hill 2 para revivir la experiencia clásica a través de PlayStation Plus Extra, Deluxe (Premium), y Townfall, desarrollado por el estudio escocés Screen Burn (ex NoCode), promete una propuesta narrativa más experimental.