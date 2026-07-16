Ubisoft regalará la edición Deluxe de Assassin's Creed Black Flag Resynced: cómo participar del sorteo

Ubisoft lanzó una promoción que entusiasma a los fanáticos de Assassin’s Creed Black Flag Resynced , el remake de uno de los títulos más queridos de la saga. La compañía regalará varias copias de la Deluxe Edition , la versión más completa del juego, a través de un sorteo internacional en el que participar lleva apenas unos minutos.

La iniciativa llega en un gran momento para el remake . Desde su lanzamiento, el renovado Black Flag recibió críticas mayormente positivas por su actualización gráfica, las mejoras en el sistema de combate y el nuevo contenido narrativo. Además, el juego tuvo un sólido debut comercial al superar los 2 millones de copias vendidas y registrar más de 100.000 jugadores simultáneos en PC.

El sorteo ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el 20 de julio de 2026. Para participar desde la red social X (antes Twitter), los jugadores deben seguir tres pasos muy sencillos: dar "Me gusta" a la publicación oficial de la franquicia, seguir la cuenta oficial de Assassin’s Creed y compartir el mensaje indicando el nombre que le pondrían a su barco pirata.

La edición Deluxe de Assassin's Creed añade contenido cosmético exclusivo para Edward Kenway y su legendario barco pirata.

Quienes formen parte del servidor oficial de Discord también pueden sumarse. En ese caso, únicamente deberán reaccionar con el emoji de un pájaro a la publicación correspondiente dentro del canal #giveaways.

Ubisoft confirmó que el sorteo estará disponible en la mayor parte del mundo, incluida Latinoamérica. Solo algunos países, entre ellos Cuba, Irán y Sudán, quedaron excluidos de la promoción por cuestiones legales.

En total se entregarán 15 códigos de la Deluxe Edition, distribuidos entre las tres plataformas disponibles: PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con cinco copias para cada una. Los ganadores serán seleccionados al azar y recibirán un mensaje privado dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del concurso. Si alguno no responde dentro del plazo establecido, Ubisoft elegirá un nuevo ganador.

El remake moderniza gráficos, combate y narrativa, superando dos millones de copias vendidas desde su lanzamiento. Ubisoft

Qué incluye la edición Deluxe y por qué el remake está dando de qué hablar

La edición Deluxe incorpora varios paquetes cosméticos exclusivos para personalizar tanto al protagonista, Edward Kenway, como a su emblemático barco pirata. Entre los contenidos adicionales figura el Pack Maestro Asesino, que añade un atuendo especial, una espada, una pistola y diversos objetos estéticos.

Más allá de estos extras, el principal atractivo sigue siendo el propio remake. Ubisoft reconstruyó el clásico de 2013 con un apartado gráfico completamente renovado, mejores texturas, iluminación modernizada y efectos visuales acordes a la nueva generación de consolas y PC.

El estudio también aprovechó la oportunidad para revisar el sistema de combate cuerpo a cuerpo, introducir ajustes en la jugabilidad y ampliar algunos elementos narrativos, cambios que fueron bien recibidos tanto por la crítica como por buena parte de la comunidad.

No obstante, el lanzamiento también generó debate por la presencia de microtransacciones, un aspecto que algunos jugadores cuestionaron pese a valorar el trabajo realizado sobre el título original.

Con un promedio de 84 puntos en Metacritic, reseñas positivas en Steam y un excelente desempeño comercial durante sus primeros días, Assassin's Creed Black Flag Resynced se consolidó como uno de los lanzamientos más destacados de Ubisoft en 2026. El nuevo sorteo representa, además, una oportunidad para que algunos jugadores puedan sumarlo a su biblioteca sin gastar un solo peso.