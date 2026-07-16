Nubia presenta un innovador teléfono que busca liderar la era de la IA

Nubia oficializó el lanzamiento de su nuevo modelo diseñado para operar tareas de forma autónoma a través de un asistente virtual nativo.

La tecnología móvil avanza hacia una etapa donde los dispositivos ya no solo ejecutan aplicaciones, sino que actúan por cuenta propia. En este contexto, la compañía asiática presentó oficialmente el nubia NaviX Ultra, un teléfono que se posiciona en el mercado como el primer exponente comercial diseñado bajo el concepto de agente móvil autónomo.

El nuevo modelo de nubia busca transformar la interacción del usuario mediante procesos automatizados integrados directamente en el sistema. Weibo - Nubia China El nuevo rol de la inteligencia artificial en los móviles A diferencia de los asistentes virtuales tradicionales que se limitan a responder preguntas sencillas o buscar información en la web, el desarrollo de esta tecnología apunta a la resolución de tareas complejas de forma independiente. El fabricante confirmó que el teléfono funcionará de manera nativa con el asistente móvil Doubao. Esto le permite interpretar comandos de voz en lenguaje natural y ejecutar acciones que involucran múltiples pasos y herramientas de manera simultánea sin intervención humana constante.

El dispositivo de Nubia recibió el galardón SAIL Award de 2026, un reconocimiento que destaca a los proyectos líderes en el sector de la inteligencia artificial. Esta distinción posiciona a la empresa en la vanguardia de una tendencia que promete reemplazar progresivamente el uso tradicional de las aplicaciones individuales por un sistema unificado y proactivo.

El diseño de este teléfono incluye un módulo de triple cámara trasera dispuesto en una barra horizontal de estilo particular. Weibo - Nubia China Características estéticas del nubia NaviX Ultra Aunque las especificaciones técnicas completas del hardware todavía no fueron detalladas por la firma, la presentación en redes sociales reveló aspectos clave de su aspecto visual. El nubia NaviX Ultra cuenta con un módulo de triple cámara trasera integrado en una barra horizontal que ocupa el ancho del equipo. Además, el modelo incluye un botón físico específico en el lateral del chasis destinado al acceso directo de las funciones del asistente inteligente.