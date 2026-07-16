Alerta por una estafa que usa FaceTime para robar datos cuentas

Los delincuentes convencen a los usuarios de transmitir sus pantallas durante una llamada de FaceTime para acceder a las cuentas de los bancos.

Al compartir la pantalla, la víctima expone de forma directa sus datos personales frente al atacante en tiempo real.

Una nueva modalidad de fraude digital preocupa a los especialistas en seguridad. Los ciberdelincuentes utilizan la aplicación de videollamadas FaceTime para suplantar la identidad de representantes bancarios. De esta manera, engañan a las víctimas para que compartan sus pantallas y así poder vaciar sus cuentas corrientes y de ahorro de forma directa.

La aplicación FaceTime sirve como herramienta para que los estafadores simulen una comunicación oficial del banco. Shutterstock El mecanismo de la estafa telefónica De acuerdo con un reporte de la cadena CBS News, esta estafa se inicia cuando el usuario recibe un mensaje de texto sobre una supuesta actividad sospechosa en su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. En ese mensaje se incluye un número de teléfono para comunicarse de manera urgente. En otros casos, los atacantes realizan una llamada directa alegando que necesitan una verificación de datos adicional.

Durante la conversación, los operadores falsos solicitan cambiar la llamada tradicional a una comunicación de FaceTime. En ese punto, convencen a la persona de compartir la pantalla de su computadora o teléfono mientras inicia sesión en su home banking. Esta estafa aprovecha la confianza que genera la plataforma.

Cómo proteger las contraseñas y evitar el fraude El periodista Ash-Har Quraishi señaló que el atacante observa en tiempo real cómo las víctimas ingresan sus contraseñas, números de cuenta y códigos de seguridad de un solo uso. Con esta información, los delincuentes realizan transferencias inmediatas para vaciar los fondos disponibles.

La compañía tecnológica Apple aclaró que la plataforma FaceTime es explotada porque los usuarios la consideran segura. Sin embargo, la empresa recomendó que, ante una llamada sospechosa de este tipo, se realice una captura de pantalla del contacto y se envíe un correo electrónico a su casilla de denuncias para reportar el incidente.