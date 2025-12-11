The Game Awards 2025: nominados, horarios en Argentina y la disputa por el GOTY

La industria del entretenimiento digital concentra su mirada en el Peacock Theater de Los Ángeles para una nueva edición de The Game Awards 2025. Esta ceremonia, considerada el equivalente a los Óscar en el sector gaming, distingue a las producciones más destacadas lanzadas durante los últimos doce meses.

El evento cuenta nuevamente con la conducción de Geoff Keighley y promete una jornada extensa. Según informó la organización, la gala tendrá una duración estimada de cinco horas. Durante la transmisión no solo se entregarán los galardones, sino que también se esperan anuncios de próximos lanzamientos y presentaciones musicales.

La categoría principal, que define al GOTY 2025 (Juego del Año), presenta una competencia reñida entre seis títulos de géneros diversos. La lista de nominados incluye a Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach —la nueva obra de Hideo Kojima— y Donkey Kong Bananza. También compiten Hades II, el esperado Hollow Knight: Silksong y el título Kingdom Come: Deliverance 2.

Para la audiencia local, el horario nos favorece en comparación con otras galas internacionales. La transmisión oficial comenzará a las 21:30 horas de Argentina. Este cronograma permite seguir el inicio de la ceremonia en el horario central de la noche, aunque la revelación del ganador principal ocurrirá pasada la medianoche debido a la extensión del show.

En cuanto a las plataformas de emisión, este año se suma una novedad importante para la masividad del evento. Además de los canales habituales en YouTube y Twitch, la ceremonia se podrá ver en vivo a través de Amazon Prime Video . Esta inclusión busca ampliar el alcance de los videojuegos a otras plataformas.

El resto de la región también podrá seguir el minuto a minuto en horarios similares. En Uruguay, Chile y Brasil la cita es a las 21:30, mientras que en Bolivia el inicio está pautado para las 19:30. Países como Colombia y Perú también conectarán con la transmisión desde las 19:30.

La expectativa es alta, no solo por los premios, sino por el impacto de los avances exclusivos que las desarrolladoras suelen reservar para esta vidriera global. Con la confirmación de las plataformas de streaming y los horarios definidos, todo está listo para la noche más importante del calendario gamer.

El dilema actual de los GOTY 2025

La industria de los videojuegos atraviesa un momento donde el presupuesto ya no es garantía exclusiva de éxito. El dilema actual pone frente a frente a los "tanques" AAA, con sus inversiones millonarias y despliegue técnico, contra la creatividad artesanal de los estudios independientes. Que títulos indie como Hades II o Hollow Knight: Silksong le disputen el premio mayor a gigantes como Death Stranding 2 demuestra que la vara para medir la calidad cambió: hoy, una dirección de arte sólida y una jugabilidad pulida pueden pesar más que el fotorrealismo, validando que David puede sentarse a la mesa —y hasta ganarle— a Goliat.