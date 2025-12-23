Sora de OpenAI en Argentina: cómo usar la nueva herramienta para crear videos con IA
Los usuarios locales ya pueden descargar Sora para generar clips realistas desde el celular. El sistema cuenta con filtros de seguridad y marcas de agua.
OpenAI habilitó oficialmente su plataforma en el país para que cualquier persona pueda convertir texto en imágenes en movimiento de alta calidad. El lanzamiento de Sora posiciona a la Argentina como uno de los mercados clave en la región para probar esta tecnología que ya es furor en el mundo entero y suma millones de descargas.
La aplicación ya está disponible para bajar en sistemas Android y iOS, además de su versión web. Con este desembarco, nuestro país se suma a otros vecinos de la región como Chile, Uruguay y Colombia que ya tienen acceso a esta herramienta. El éxito de este desarrollo es total: cuando se lanzó en Estados Unidos y Canadá, superó el millón de usuarios en apenas cinco días, lo que da una pauta de las ganas que tenía la gente de probarla.
Te Podría Interesar
La seguridad en la generación de video con inteligencia artificial
Uno de los puntos que más se charló durante el lanzamiento fue el tema de la seguridad. OpenAI sabe que estas herramientas pueden tener recepción negativa y "miedo a deepfakes" si no hay reglas claras. Por eso, cada clip que hagas con la aplicación lleva una marca de agua visible y otra digital invisible, llamada C2PA. Esto sirve para que cualquiera pueda verificar si el video es real o si lo hizo una máquina, algo fundamental para evitar noticias falsas.
Además, el sistema tiene filtros automáticos para que no se puedan crear contenidos violentos o imágenes de personas famosas sin su consentimiento. La idea es que la herramienta se use para la creatividad y no para engañar a nadie. Para los más chicos, también se incluyeron controles parentales muy fáciles de configurar. Como dicen desde la empresa, el objetivo es que tengas el control de tu imagen de principio a fin, especialmente si usás la función para crear avatares personalizados.
Cómo usar Sora y el impacto de la IA multimodal
Lo que hace diferente a esta plataforma es que entiende el español a la perfección y puede representar costumbres locales. Si le pedís un video de gente tomando mate en una plaza, el sistema lo interpreta bien. Otra función muy buscada es la de "Personajes", donde podés subir un video tuyo muy corto y el sistema te integra en cualquier escena que imagines. Podés aparecer caminando por Marte o bajo el agua sin moverte del living de tu casa.
Por otro lado, la inteligencia artificial multimodal está cambiando el tablero no solo para el entretenimiento, sino también para el trabajo diario. Expertos de firmas tecnológicas señalan que este avance permite que las máquinas analicen fotos, tablas y textos al mismo tiempo. En las oficinas, esto ayuda a reducir casi un 40% el tiempo que se pierde buscando datos en archivos largos, permitiendo que la gente se enfoque en las tareas que de verdad requieren pensar.
A diferencia de otras redes sociales, la aplicación no busca que te quedes horas haciendo "scroll" infinito. El diseño favorece que veas las creaciones de las personas que seguís y que te inspires para armar tus propios proyectos. Sora es una herramienta potente que, bien usada, promete cambiar la forma en que contamos historias digitales en la región.