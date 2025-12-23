Sora de OpenAI en Argentina: cómo usar la nueva herramienta para crear videos con IA

Los usuarios locales ya pueden descargar Sora para generar clips realistas desde el celular. El sistema cuenta con filtros de seguridad y marcas de agua.

OpenAI habilitó oficialmente su plataforma en el país para que cualquier persona pueda convertir texto en imágenes en movimiento de alta calidad. El lanzamiento de Sora posiciona a la Argentina como uno de los mercados clave en la región para probar esta tecnología que ya es furor en el mundo entero y suma millones de descargas.

image Los usuarios ya pueden probar Sora para crear escenas realistas con solo escribir un par de oraciones. Sora La aplicación ya está disponible para bajar en sistemas Android y iOS, además de su versión web. Con este desembarco, nuestro país se suma a otros vecinos de la región como Chile, Uruguay y Colombia que ya tienen acceso a esta herramienta. El éxito de este desarrollo es total: cuando se lanzó en Estados Unidos y Canadá, superó el millón de usuarios en apenas cinco días, lo que da una pauta de las ganas que tenía la gente de probarla.

La seguridad en la generación de video con inteligencia artificial Uno de los puntos que más se charló durante el lanzamiento fue el tema de la seguridad. OpenAI sabe que estas herramientas pueden tener recepción negativa y "miedo a deepfakes" si no hay reglas claras. Por eso, cada clip que hagas con la aplicación lleva una marca de agua visible y otra digital invisible, llamada C2PA. Esto sirve para que cualquiera pueda verificar si el video es real o si lo hizo una máquina, algo fundamental para evitar noticias falsas.

Además, el sistema tiene filtros automáticos para que no se puedan crear contenidos violentos o imágenes de personas famosas sin su consentimiento. La idea es que la herramienta se use para la creatividad y no para engañar a nadie. Para los más chicos, también se incluyeron controles parentales muy fáciles de configurar. Como dicen desde la empresa, el objetivo es que tengas el control de tu imagen de principio a fin, especialmente si usás la función para crear avatares personalizados.

Cómo usar Sora y el impacto de la IA multimodal Lo que hace diferente a esta plataforma es que entiende el español a la perfección y puede representar costumbres locales. Si le pedís un video de gente tomando mate en una plaza, el sistema lo interpreta bien. Otra función muy buscada es la de "Personajes", donde podés subir un video tuyo muy corto y el sistema te integra en cualquier escena que imagines. Podés aparecer caminando por Marte o bajo el agua sin moverte del living de tu casa.