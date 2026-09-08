Sony actualiza sus dispositivos Xperia con Android 17 y modo escritorio

El mantenimiento de software para dispositivos móviles suma nuevas funciones de productividad y personalización en terminales prémium. A través de la actualización oficial a Android 17 , la compañía Sony comenzó a distribuir este paquete en su familia Sony Xperia , sumando un entorno de escritorio completo, ajustes fotográficos personalizados y grabaciones de pantalla avanzadas.

[Video 1: Demostración técnica del modo escritorio y las nuevas herramientas del sistema operativo]Epígrafe 1: La actualización a Android 17 suma un entorno de ventanas tipo PC en terminales compatibles.

El paquete de software llega bajo la compilación técnica 73.1.A.2.61, con un peso total de descarga de 1,2 gigabytes. La distribución inició formalmente para usuarios en el Reino Unido y Alemania, marcando la primera de las cuatro actualizaciones de sistema garantizadas por la firma para su modelo insignia lanzado con la versión 16.

La principal novedad práctica del paquete reside en la modalidad de escritorio para trabajo multitarea. Esta herramienta permite enlazar el terminal a un monitor externo mediante cable para desplegar un entorno de ventanas simultáneas, similar a la interfaz visual de una computadora tradicional.

La plataforma admite la conexión directa de teclado y ratón inalámbricos para redactar correos electrónicos, gestionar planillas y organizar documentos con mayor soltura física. La marca confirmó que esta función también llegará a generaciones previas como los modelos Xperia 1 VII y Xperia 1 VI mediante parches complementarios.

Personalización visual y ajustes rápidos en Android 17

En el terreno del diseño, el menú renovado de fondos y estilos agrega opciones para modificar la silueta de los iconos de aplicaciones y sumar esferas de reloj digitales. Las personas pueden configurar la paleta de colores del sistema para mantener una estética homogénea en todos los paneles.

El panel de ajustes rápidos rediseñó sus accesos directos con mosaicos de tamaño variable que muestran descripciones breves sobre las funciones activadas. Asimismo, la grabadora de pantalla permite capturar una sola aplicación o el panel completo, registrando el audio interno y la voz del micrófono en simultáneo.

La actualización de Sony Xperia añade el modo Escritorio, opciones de personalización, grabación de pantalla mejorada y apariencias de cámara personalizadas. Imagen traducida con IA

Nuevas herramientas fotográficas en la línea Sony Xperia

Para el apartado de captura de imágenes, la compañía sumó opciones dentro de su asistente fotográfico basado en algoritmos de procesamiento. Las personas pueden guardar hasta tres perfiles cromáticos con nombres personalizados, ajustando parámetros de tono, balance de blancos y curvas de exposición según sus preferencias.

Esta función agiliza la alternancia entre estilos de revelado digital durante sesiones en exteriores o retratos con iluminación artificial. La herramienta atiende las demandas de los creadores de contenido que eligen estos equipos por sus controles manuales inspirados en las cámaras profesionales Alpha.

Dispositivos compatibles y despliegue oficial de Sony

El cronograma oficial comprende cinco modelos seleccionados para recibir la descarga global. La lista incluye al Xperia 1 VIII, Xperia 1 VII, Xperia 1 VI, y los modelos intermedios Xperia 10 VIII y Xperia 10 VII, variando las fechas según el operador de comunicaciones y el territorio.

Con la llegada de Android 17, la firma Sony consolida su compromiso técnico en la línea Sony Xperia. La entrega combina seis años de mantenimiento de seguridad con utilidades de productividad pensadas para alargar la vida útil de los equipos en el mercado internacional.