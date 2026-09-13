Redmi Note 17 Pro vs Pro Max: diferencias técnicas, batería y precios

El mercado de gama media recibe dos propuestas técnicas orientadas a la durabilidad y la autonomía extendida dentro de los Redmi Note . A través del lanzamiento del Redmi Note 17 Pro Max y su hermano menor, la marca amplía las opciones de compra con el Redmi Note 17 Pro , un teléfono que ajusta prestaciones frente al Pro Max para ofrecer un costo menor en tiendas internacionales.

Las dos alternativas comparten un formato de pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con protección Gorilla Glass Victus 2 y una tasa de refresco fluida de 120 hercios. Sin embargo, las variaciones internas marcan un escalón técnico claro en capacidad energética, memoria interna, resolución fotográfica delantera y procesamiento de video en tiempo real.

La diferencia más notable entre ambos equipos reside en el acumulador eléctrico. La variante estándar monta una celda de silicio y carbono de 8.340 mAh con carga rápida por cable de 67 vatios y soporte para recarga inversa de 22,5 vatios, asegurando autonomía amplia para tareas cotidianas sin conectarse al tomacorriente durante largas horas de uso.

Por su parte, el terminal superior eleva el estándar global a una capacidad masiva de 10.000 mAh con potencia de recarga de 100 vatios y carga inversa de 27 vatios. No obstante, este componente varía según el país: en regiones como Australia y Taiwán, el dispositivo equipa un acumulador de 9.210 mAh que entrega hasta dos jornadas y media continuas de actividad mixta.

En el terreno del hardware principal, la versión de base incorpora el circuito integrado Snapdragon 6s Gen 4 hasta 2,4 GHz con memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1. Este esquema garantiza respuesta equilibrada para aplicaciones de mensajería, navegación constante y tareas de oficina bajo el sistema HyperOS 3.

Ambos terminales de la línea Redmi Note comparten la base de su diseño exterior. Imagen generada con IA

En contraste, el modelo avanzado da el salto hacia el procesador Snapdragon 6 Gen 5 hasta 2,6 GHz con memoria RAM LPDDR5X más veloz. Asimismo, sus versiones de 256 GB y 512 GB adoptan chips de almacenamiento bajo la norma UFS 4.1, facilitando la transferencia de archivos pesados y acelerando la apertura simultánea de herramientas complejas.

Grabación de video y fotografía en el Redmi Note 17 Pro

En el esquema de captura posterior, los dos dispositivos coinciden en un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y una lente ultra gran angular secundaria de 8 megapíxeles. No obstante, el sensor del terminal mayor suma una apertura más luminosa de f/1.5 frente al diafragma f/1.8 del modelo regular.

El nuevo teléfono Redmi de Xiaomi dura tres días con una sola carga. Imagen generada con IA

El salto cualitativo definitivo ocurre en la grabación de imagen en movimiento. La versión convencional limita su resolución máxima a 1080p a 30 cuadros por segundo, mientras que la edición Max alcanza resolución 4K nativa a 30 cuadros por segundo, complementándose con un sensor frontal para autorretratos que escala desde los 16 hasta los 32 megapíxeles.

Precios internacionales y variantes del Redmi Note 17 Pro Max

El esquema de precios refleja la separación técnica según cada mercado local. En Malasia, las versiones de 8 GB con 256 GB cotizan a 1.599 ringgits para el modelo regular y 1.999 ringgits para el superior, mientras que en Singapur alcanzan 599 y 749 dólares locales, respectivamente. En Australia, los valores sugeridos parten desde los 699 y 799 dólares australianos.

Las certificaciones de sellado también muestran contrastes regionales, oscilando entre protecciones IP66, IP68, IP69 e IP69K según la distribución territorial del producto. Para los compradores interesados en la línea Redmi Note, la opción estándar del Redmi Note 17 Pro entrega una pantalla equivalente a menor valor, mientras que el Redmi Note 17 Pro Max justifica su diferencia técnica como un teléfono completo en potencia, recarga y autonomía.