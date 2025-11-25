Motorola se anticipa al Black Friday y sorprende con un Edge 50 rebajado: diseño premium y gran potencia

Motorola decidió adelantarse al Black Friday con una de sus ofertas más agresivas del año: el Motorola Edge 50 , un dispositivo que combina diseño, cámaras avanzadas y un rendimiento que apunta directamente al segmento premium, llega ahora con un descuento inesperado que lo posiciona entre las mejores relaciones precio-calidad del mercado argentino.

El equipo, que forma parte de la línea más cuidada de la marca, apuesta a un concepto claro: creatividad sin esfuerzo. Desde su construcción elegante hasta su desempeño fotográfico impulsado por IA, el Edge 50 busca ofrecer un dispositivo pensado tanto para usuarios exigentes como para quienes priorizan estética y practicidad.

El Motorola Edge 50 se distingue a primera vista . Su cuerpo curvo, disponible en cuero vegano o gamuza, ofrece un agarre suave y una estética moderna que lo diferencia de la competencia. La protección IP68 agrega un punto extra de tranquilidad para quienes utilizan el equipo en exteriores o ambientes exigentes.

Con cuerpo curvo en cuero vegano o gamuza, pantalla pOLED Super HD y protección IP68, el Motorola Edge 50 apunta a quienes buscan estilo sin resignar prestaciones.

En el apartado fotográfico, incorpora el sensor Sony LYTIA 700C, capaz de capturar imágenes brillantes tanto de día como de noche. Se complementa con un lente gran angular/macro de 13 MP, un teleobjetivo de 10 MP y una cámara frontal de 32 MP que filma en 4K. Además, incluye funciones avanzadas como Night Vision, captura dual, modo retrato mejorado y video en ultra resolución.

La pantalla también es uno de sus mayores atributos: un panel pOLED Super HD con colores vibrantes y contraste cinematográfico, ideal para contenido multimedia, gaming y redes sociales. El vidrio Gorilla Glass 5 3D agrega durabilidad sin perder elegancia.

motorola edge 50d Cámara Sony LYTIA 700C, lentes gran angular, macro y teleobjetivo, más selfie 4K: el Edge 50 se posiciona como una opción ideal para creadores de contenido y redes sociales. Motorola

Rendimiento sólido, carga rápida y experiencias Moto exclusivas

En su interior, el Motorola Edge 50 cuenta con el procesador Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, fabricado en 4 nm, que garantiza fluidez en multitarea y apps pesadas. La combinación de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento sin posibilidad de expansión apunta a un uso intensivo y estable.

La batería de 5000 mAh se complementa con carga rápida TurboPower de 68 W, capaz de brindar energía para todo el día con solo 15 minutos de carga, además de soporte para carga inalámbrica.

Como ocurre en otros modelos de la marca, las "Experiencias Moto" permiten personalizar gestos, accesos rápidos y funciones de seguridad con un enfoque práctico. El equipo llega con Android 14, lo que asegura una experiencia actualizada y limpia.

motorola edge 50c De $1.077.399 a $799.999, envío gratis, 12 cuotas sin interés y 5% off en un pago: la oferta del Edge 50 lo deja como uno de los celulares más tentadores del Black Friday. Motorola

Precio rebajado de Black Friday y beneficios exclusivos

En las vísperas del Black Friday, Motorola decidió aplicar una rebaja contundente: de $1.077.399 bajó a $799.999, lo que representa un descuento del 26%. Una cifra poco común para un equipo de esta gama y que lo deja muy bien posicionado frente a competidores directos como Samsung o Xiaomi.

Además, la compra incluye beneficios adicionales:

Envío gratis

Pago con 2 tarjetas

5% de descuento adicional en un pago

12 cuotas sin interés con bancos seleccionados

Los usuarios que ya lo adquirieron destacan su desempeño general, su diseño y su calidad fotográfica. Entre los comentarios, sobresalen frases como “celular exquisito a buen precio”, “siempre fiel a Moto” y “es un gran teléfono, estoy más que conforme”. Algunos mencionan como punto débil el rendimiento de las cámaras, aunque en general la experiencia es altamente positiva.