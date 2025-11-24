Ya conocemos toda la información del Motorola Edge 70 Ultra, un nuevo gama alta con todas las letras

Se filtran las primeras especificaciones del Motorola Edge 70 Ultra. La marca prepara un teléfono para competir en la gama más alta.

Motorola prepara el terreno para su nuevo teléfono de gama alta. En esta ocasión, se filtraron las primeras especificaciones del esperado Edge 70 Ultra, un equipo que apunta de lleno a la línea premium y busca competir de tú a tú con los pesos pesados de Samsung y Apple.

Este movimiento supone un cambio de rumbo notable para la marca. Según el sitio Android Headlines, Motorola habría decidido ir a por todas con componentes de primer nivel, apuntando directamente a rivales como el Samsung Galaxy S26 Ultra y el iPhone 17 Pro Max.

Motorola Edge 70 Ultra El Motorola Edge 70 Ultra se filtra con especificaciones de gama premium, listo para competir. Un salto de potencia: el Snapdragon más potente El primer gran cambio es el procesador. Motorola incorporaría el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más potente que tenga Qualcomm el año que viene. Esto es un salto estratégico, ya que Motorola nunca había conseguido estrenar la última generación de chips en sus lanzamientos, como se vio con el Edge 70.

Motorola Edge 70 Ultra - Interna 1 El Motorola Edge 70 Ultra será el teléfono más potente de la marca. Motorola Un periscopio para el Motorola Edge 70 Ultra ¿Y las cámaras? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El Edge 70 Ultra incorporaría por primera vez una lente periscópica telefoto. Esta tecnología permite un zoom óptico de largo alcance sin sacrificar el diseño delgado del teléfono. Se espera que se complete con sensores de alta resolución para el gran angular y el ultra gran angular.

Motorola Edge 70 Ultra - Interna 2 El nuevo teléfono de Motorola mantendrá un diseño delgado pese a su potencia. Motorola Diseño ultrafino y una pantalla 1.5K A pesar de la potencia, el Edge 70 Ultra mantendrá la filosofía de diseño ultrafino de la familia, con un grosor que podría ser inferior a los 6 milímetros. La pantalla también recibirá una mejora: un panel OLED de 1.5K, que ofrece bastante más nitidez que las pantallas Full HD normales, ideal para juegos y video, y que probablemente mantenga los 144 Hz.