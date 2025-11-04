Mortal Kombat: Legacy Kollection debuta con tropiezos: ¿qué pasará con la mítica saga?

La Legacy Kollection del estudio Digital Eclipse prometía un homenaje a los orígenes de Mortal Kombat : 11 juegos y más de 20 versiones retro en un solo paquete, lanzado el pasado 30 de octubre de 2025 para PC y consolas. El anuncio encendió la nostalgia y elevó las expectativas. Sin embargo, el debut quedó lejos de lo ideal. La crítica especializada como el youtuber Shingo Fighter valoró el esfuerzo de preservación y le otorgó 87 puntos en Metacritic, pero la comunidad fue mucho más severa: 5.8 en la calificación de usuarios y reseñas mixtas en Steam.

¿Qué pasó? Desde el primer día aparecieron reportes que afectaron la experiencia general. Jugadores de todas las plataformas señalaron bugs de audio, errores de matchmaking que complican o directamente impiden encontrar partidas en línea y ausencias de funciones básicas. Entre estas, la falta de lobbies privados para jugar con amigos se transformó en un reclamo central: sin esa herramienta, organizar torneos o simples reuniones casuales resulta engorroso y resta valor a una colección que busca celebrar partidas clásicas.

El punto más polémico es el input delay. En juegos de lucha, cada cuadro cuenta; la precisión del golpe o la defensa depende de que el comando viaje sin demora del control a la pantalla. Diversas pruebas independientes detectaron resultados preocupantes. En PlayStation 5, la versión Ultimate de Mortal Kombat 3 registró un retraso de 108 ms, equivalentes a aproximadamente 7 fotogramas. La diferencia con otras plataformas agrava la percepción: en Nintendo Switch 2 se midieron ~73 ms, en Xbox Series X|S ~51 ms y en PC ~22 ms.

Los números varían según el juego y la versión dentro del compilado, pero el patrón se repite: PS5 aparece como el peor lugar para jugar la colección hoy. Con ese margen de latencia, el timing de combos, antiaéreos o castigos queda comprometido, y la memoria muscular que definía el pulso de los arcades se transforma en frustración. La promesa de “revivir la experiencia original” se resquebraja si el control no responde al ritmo que exige la saga.

Digital Eclipse reaccionó con rapidez. En publicaciones en redes sociales reconoció los errores de audio y el lag en el online, liberó un primer parche con correcciones puntuales y prometió más actualizaciones en los próximos días. Stephen “Frosty” Frost, director del estudio, agradeció la retroalimentación de la comunidad y aseguró que el equipo prioriza mejoras en estabilidad, latencia y funciones de juego en línea. La pregunta es si ese calendario de arreglos llegará a tiempo para revertir la mala primera impresión.

Mientras tanto, crecieron los reportes de solicitudes de reembolso. En PS Store, algunos usuarios de PS4 y PS5 afirmaron que lograron la devolución del dinero, un dato que llama la atención por la política estricta de Sony en este aspecto. También circularon casos similares en Xbox y Nintendo, lo que refuerza la idea de un lanzamiento decepcionante para una porción relevante del público. No está claro si se trata de una medida generalizada o de gestiones caso por caso, pero el clima de desconcierto ya impactó en la conversación alrededor del producto.

Con todo, Mortal Kombat: Legacy Kollection conserva atributos valiosos: el rescate de versiones raras, la curaduría histórica y el intento de empaquetar el linaje de la saga en una propuesta moderna. Si los parches corrigen el input delay, estabilizan el online y suman lobbies, la colección puede alinearse con la visión original: un tributo fiel y, sobre todo, jugable.

Hoy, la recomendación depende del perfil. Para coleccionistas y fanáticos de la preservación, la compra puede tener sentido con la expectativa de mejoras a corto plazo. Para quienes buscan pelear en serio, online y sin obstáculos, la mejor decisión quizá sea esperar una versión más pulida o confirmaciones oficiales sobre arreglos concretos. El legado de Mortal Kombat está ahí; falta que la ejecución alcance el mismo nivel.