Meta lanza Muse Spark: el nuevo motor de inteligencia artificial para sus aplicaciones

Meta anunció el lanzamiento de una nueva arquitectura para mejorar el rendimiento de sus asistentes virtuales en las redes sociales. El modelo Muse Spark ya está disponible en la versión web y permite que los usuarios realicen tareas complejas con una velocidad mayor que los sistemas previos de la firma.

Durante los últimos nueve meses, el equipo de Meta Superintelligence Labs trabajó en una infraestructura renovada para este desarrollo. El objetivo del grupo es avanzar hacia una superinteligencia personal que ayude a cada individuo con sus necesidades cotidianas. Este programa es compacto y veloz, pero tiene la capacidad de razonar sobre problemas difíciles de matemática, ciencia y medicina.

Metaai 3 Muse Spark: el nuevo modelo de Meta utiliza una arquitectura diseñada para procesar tareas complejas de forma rápida. Meta Las capacidades de razonamiento de Muse Spark El sistema actual funciona mediante la ejecución de varios subagentes en paralelo. Esto significa que el asistente puede dividir una consulta difícil en partes más pequeñas para resolverlas al mismo tiempo. Por ejemplo, si un usuario planea un viaje familiar, un agente arma el itinerario mientras otro compara los destinos y un tercero busca actividades para los chicos. El resultado es una respuesta más completa y coherente en menos tiempo.

Meta aclaró que este modelo es el primero de una serie que seguirá creciendo. La arquitectura actual permite que cada generación valide los avances de la anterior antes de pasar al siguiente nivel de complejidad. Por ahora, el software ya impulsa el sitio oficial y la aplicación móvil, aunque llegará a WhatsApp, Instagram y Facebook en las próximas semanas para que todos los usuarios puedan probar sus ventajas.

Meta AI y la integración de la inteligencia artificial multimodal Una de las funciones más importantes es la percepción visual. Gracias a la inteligencia artificial multimodal, el asistente no solo lee lo que el usuario escribe, sino que también puede observar el entorno a través de fotos. Si una persona le saca una foto a una estantería en un aeropuerto, el programa puede identificar cuáles son los alimentos con más proteína sin necesidad de leer cada etiqueta de forma manual. Esta capacidad será fundamental cuando el software se integre totalmente en los anteojos inteligentes de la marca.