Meta lanza Muse Spark: el nuevo motor de inteligencia artificial para sus aplicaciones
La compañía presentó su modelo Muse Spark para potenciar la Meta AI. El sistema permite procesar imágenes, resolver problemas de salud y crear sitios web.
Meta anunció el lanzamiento de una nueva arquitectura para mejorar el rendimiento de sus asistentes virtuales en las redes sociales. El modelo Muse Spark ya está disponible en la versión web y permite que los usuarios realicen tareas complejas con una velocidad mayor que los sistemas previos de la firma.
Durante los últimos nueve meses, el equipo de Meta Superintelligence Labs trabajó en una infraestructura renovada para este desarrollo. El objetivo del grupo es avanzar hacia una superinteligencia personal que ayude a cada individuo con sus necesidades cotidianas. Este programa es compacto y veloz, pero tiene la capacidad de razonar sobre problemas difíciles de matemática, ciencia y medicina.
Las capacidades de razonamiento de Muse Spark
El sistema actual funciona mediante la ejecución de varios subagentes en paralelo. Esto significa que el asistente puede dividir una consulta difícil en partes más pequeñas para resolverlas al mismo tiempo. Por ejemplo, si un usuario planea un viaje familiar, un agente arma el itinerario mientras otro compara los destinos y un tercero busca actividades para los chicos. El resultado es una respuesta más completa y coherente en menos tiempo.
Meta aclaró que este modelo es el primero de una serie que seguirá creciendo. La arquitectura actual permite que cada generación valide los avances de la anterior antes de pasar al siguiente nivel de complejidad. Por ahora, el software ya impulsa el sitio oficial y la aplicación móvil, aunque llegará a WhatsApp, Instagram y Facebook en las próximas semanas para que todos los usuarios puedan probar sus ventajas.
Meta AI y la integración de la inteligencia artificial multimodal
Una de las funciones más importantes es la percepción visual. Gracias a la inteligencia artificial multimodal, el asistente no solo lee lo que el usuario escribe, sino que también puede observar el entorno a través de fotos. Si una persona le saca una foto a una estantería en un aeropuerto, el programa puede identificar cuáles son los alimentos con más proteína sin necesidad de leer cada etiqueta de forma manual. Esta capacidad será fundamental cuando el software se integre totalmente en los anteojos inteligentes de la marca.
La salud también es un punto clave en el desarrollo de esta tecnología. El equipo trabajó junto a médicos para que el modelo ofrezca información útil sobre preocupaciones comunes de bienestar. El sistema puede interpretar gráficos y dar respuestas detalladas sobre temas médicos generales. Además, los usuarios pueden crear minijuegos o sitios web personalizados con solo darle una indicación al asistente, lo que abre una posibilidad enorme para la creación de contenido rápido.
Finalmente, la plataforma busca que la experiencia sea más personal y conectada con los intereses de cada uno. El modo de compras utiliza la inspiración de los creadores que las personas ya siguen en sus redes. El futuro de la Meta AI depende de este contexto social para ofrecer sugerencias que realmente tengan sentido para el usuario en su vida diaria.