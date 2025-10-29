Mercado Libre: los 3 smartwatch más vendidos y qué ofrece cada uno

La categoría de smartwatch o relojes inteligentes mantiene un fuerte pulso en ventas con modelos accesibles, aptos para deporte y notificaciones. Según Mercado Libre Argentina, tres dispositivos dominan la escena por precio, funciones básicas y resistencia al agua. A continuación, un repaso para entender por qué lideran y para qué perfil resultan más convenientes.

1) Xiaomi Redmi Watch 5 Active (Midnight Black) — $51.499 smartwach Xiaomi Redmi Watch 5 Active. Xiaomi El smartwatch más vendido combina una propuesta simple y confiable. Malla de silicona negra, caja negra y conectividad Bluetooth. No tiene llamadas LTE ni extras premium, pero cumple con lo esencial: pantalla digital clara y resistencia al agua hasta 50 metros, adecuada para natación recreativa. En el día a día resuelve notificaciones, seguimiento básico de actividad y controles rápidos. Versión “Sport”, sin adornos, con foco en practicidad. Ideal para quien prioriza precio contenido, buen nivel de resistencia y un diseño discreto que funciona tanto para entrenar como para trabajar.

2) Xiaomi Smart Band 9 Active — $42.999 smartwach2 Xiaomi Smart Band 9 Active. Xiaomi La pulsera inteligente sube en ventas por su ecuación costo/beneficio. Construcción con caja plástica y correa de silicona en negro, conectividad Bluetooth y resistencia hasta 50 m. Es la opción más orientada al seguimiento de hábitos: pasos, ritmo de entrenamiento, sueño y alertas. La estética de banda resulta más liviana y cómoda para uso continuo, y la versión “Sport” apunta a entrenamientos cotidianos sin complicaciones. Para quien busca lo mínimo indispensable con buen soporte de notificaciones y registro básico, es la alternativa más racional del trío.

3) JD Capri 1.83 — $35.999 smartwach3 JD Capri 1.83. JD Capri La apuesta “todo en uno” a precio de entrada. Pantalla TFT de 1,83″ (240 × 296), IP68 para uso diario, batería de 250 mAh con promesa de hasta una semana, llamadas por Bluetooth, control de música y múltiples modos deportivos. Suma métricas de salud como frecuencia cardíaca, SpO2 y presión arterial (deben tomarse como orientativas, no médicas). El paquete es amplio para su rango de precio y la presencia de llamadas manos libres lo vuelve atractivo en movilidad. Pensado para quien prioriza funciones abundantes y versatilidad por sobre materiales premium.