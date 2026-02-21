Más de 100 juegos gratis en Steam: guía rápida para encontrarlos, descargarlos y empezar a jugar hoy
Desde clásicos como Counter-Strike 2 y Dota 2 hasta hits recientes, Steam reúne un catálogo free to play enorme: cómo buscarlos y sumarlos a tu biblioteca.
Steam no es solo un escaparate de ofertas estacionales. También es, desde hace años, una de las puertas de entrada más grandes al mundo free to play: un catálogo con más de 100 juegos gratuitos que se pueden descargar legalmente, sin pagar un peso, y con títulos “tanques” que mueven millones de jugadores todos los meses. La clave está en saber dónde buscarlos, cómo instalarlos y qué esperar de cada propuesta, porque gratis no siempre significa simple.
Los “infaltables” y las sorpresas del catálogo gratuito de Steam
Entre los destacados aparecen nombres que ya son clásicos de la plataforma: Dota 2, Counter-Strike 2 y PUBG: BATTLEGROUNDS, tres experiencias competitivas con comunidades enormes y actualizaciones constantes. A esa liga se suman shooters y fenómenos más recientes como Overwatch y Marvel Rivals, ideales para quienes buscan partidas rápidas y progreso por temporadas.
Pero el atractivo no se agota en los grandes. Steam también empuja joyas y rarezas que crecen por boca en boca: Path of Exile y Warframe siguen siendo dos de los reyes para quienes quieren acción y contenido casi infinito; The Sims 4 aparece como una opción accesible para probar el género sin entrada; y en el terreno multijugador social, Goose Goose Duck o VRChat suelen sorprender por lo diferentes que son frente a lo habitual.
También hay espacio para gustos bien específicos: guerra y simulación con War Thunder o World of Tanks; estrategia con Crusader Kings II; cartas y coleccionables como Yu-Gi-Oh! Master Duel y MARVEL SNAP; y propuestas más livianas tipo “para pasar el rato”, como Stumble Guys o clickers del estilo AdVenture Capitalist.
Un dato que conviene tener presente: muchos de estos juegos son gratis para descargar, pero monetizan con pases de batalla, cosméticos o microtransacciones. Eso no los vuelve “malos”, pero sí cambia la experiencia: algunos se disfrutan perfecto sin gastar, otros empujan más fuerte a pagar si querés avanzar rápido o tener ciertas ventajas estéticas.
Cómo descargar juegos gratis en Steam en 5 minutos
El proceso es directo y se hace una sola vez:
- Crear una cuenta: entrás a Steam, te registrás con un mail y verificás la cuenta.
- Instalar el cliente: descargás la app de Steam para PC y la instalás.
- Iniciar sesión: abrís el cliente y entrás con tu usuario.
- Encontrar los juegos: en la Tienda, buscás “Free to Play” o “Gratis”, o entrás a la categoría de juegos gratuitos.
- Sumarlo a tu biblioteca: en la página del juego tocás “Jugar”, “Obtener” o “Instalar” (según el idioma).
- Descargar e instalar: Steam lo baja y queda listo en tu pestaña Biblioteca.
Tip práctico: si tu PC tiene poco espacio, mirá el tamaño del juego antes de instalar. Algunos free to play ocupan tanto como un AAA.