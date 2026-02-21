Más de 100 juegos gratis en Steam: guía rápida para encontrarlos, descargarlos y empezar a jugar hoy

Desde clásicos como Counter-Strike 2 y Dota 2 hasta hits recientes, Steam reúne un catálogo free to play enorme: cómo buscarlos y sumarlos a tu biblioteca.

Steam no es solo un escaparate de ofertas estacionales. También es, desde hace años, una de las puertas de entrada más grandes al mundo free to play: un catálogo con más de 100 juegos gratuitos que se pueden descargar legalmente, sin pagar un peso, y con títulos “tanques” que mueven millones de jugadores todos los meses. La clave está en saber dónde buscarlos, cómo instalarlos y qué esperar de cada propuesta, porque gratis no siempre significa simple.

Embed - Pubg Battlegrounds Cinematic Trailer Pubg Los “infaltables” y las sorpresas del catálogo gratuito de Steam Entre los destacados aparecen nombres que ya son clásicos de la plataforma: Dota 2, Counter-Strike 2 y PUBG: BATTLEGROUNDS, tres experiencias competitivas con comunidades enormes y actualizaciones constantes. A esa liga se suman shooters y fenómenos más recientes como Overwatch y Marvel Rivals, ideales para quienes buscan partidas rápidas y progreso por temporadas.

Pero el atractivo no se agota en los grandes. Steam también empuja joyas y rarezas que crecen por boca en boca: Path of Exile y Warframe siguen siendo dos de los reyes para quienes quieren acción y contenido casi infinito; The Sims 4 aparece como una opción accesible para probar el género sin entrada; y en el terreno multijugador social, Goose Goose Duck o VRChat suelen sorprender por lo diferentes que son frente a lo habitual.

Embed - Counter Strike 2 Beyond Global Official Trailer También hay espacio para gustos bien específicos: guerra y simulación con War Thunder o World of Tanks; estrategia con Crusader Kings II; cartas y coleccionables como Yu-Gi-Oh! Master Duel y MARVEL SNAP; y propuestas más livianas tipo “para pasar el rato”, como Stumble Guys o clickers del estilo AdVenture Capitalist.

Un dato que conviene tener presente: muchos de estos juegos son gratis para descargar, pero monetizan con pases de batalla, cosméticos o microtransacciones. Eso no los vuelve “malos”, pero sí cambia la experiencia: algunos se disfrutan perfecto sin gastar, otros empujan más fuerte a pagar si querés avanzar rápido o tener ciertas ventajas estéticas.