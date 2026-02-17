Se achica el catálogo: Xbox Game Pass despide 5 juegos en febrero, dos franquicias AAA

Xbox Game Pass volvió a mover el tablero en febrero de 2026: mientras el servicio sumó incorporaciones fuertes para arrancar el año, también confirmó una nueva tanda de bajas que obliga a elegir prioridades. La rotación es parte del “contrato” del catálogo que asumió Xbox , pero esta vez el impacto pega por dos nombres pesados: Injustice 2 y Middle-earth: Shadow of War, dos juegos denominados "AAA" de franquicias muy reconocidas que se despiden del plan.

Según la información publicada en medios especializados, Madden NFL 24 es el título que deja Xbox Game Pass a mitad de mes (15 de febrero), mientras que a fin de mes (28 de febrero de 2026) se va el segundo lote con cuatro juegos : Injustice 2, Middle-earth: Shadow of War, Expeditions: A MudRunner Game y Monster Train.

En otras palabras: la “lista de 5” existe, pero repartida en dos fechas. Para el usuario, el resultado es el mismo: febrero termina con un recorte visible en géneros y estilos, desde el combate uno a uno hasta el RPG de mundo abierto y la estrategia con cartas.

Dentro del paquete, Injustice 2 es la baja más directa para quienes disfrutan los juegos de pelea con una gran licencia detrás. El título de NetherRealm (Mortal Kombat) reúne héroes y villanos de DC y suele sostenerse por su modo historia, su sistema de progresión y la variedad de personajes, ideal para partidas cortas pero también para sesiones largas buscando desbloqueos.

Del otro lado está Middle-earth: Shadow of War, un RPG de acción que pide tiempo: su estructura de campaña, exploración y construcción de poder en Mordor lo vuelve un “proyecto” más que una partida suelta. Que salga del servicio a fin de mes empuja a decidir rápido: empezarlo ahora o dejarlo para después (comprándolo o esperando un eventual regreso).

Qué hacer si los tenías pendientes: último sprint y descuento

Para quienes están a mitad de camino, el consejo práctico es simple: priorizar por duración. Si tu objetivo es “llegar antes del cierre”, Injustice 2 suele ser más amigable para completar una pasada rápida; Shadow of War es el que más castiga si lo empezás sobre la fecha.

Además, varias coberturas señalan que, como es habitual en el ecosistema de Xbox, estos títulos suelen quedar con descuento para suscriptores durante la ventana previa a la salida, una opción lógica si querés conservar el progreso sin apuro.

Mientras tanto, la lectura de fondo no cambia: Xbox Game Pass sigue alimentando la sensación de “si está, jugalo ahora”. Febrero lo deja clarísimo, con un mes cargado de movimientos y un final que se lleva dos nombres de peso.