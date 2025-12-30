Lo más buscado en Google Argentina en 2025: Colapinto lidera el ranking

Enterate qué fue lo más buscado en Google este año en Argentina. Desde el fenómeno de Franco Colapinto en F1 y más.

Como cada fin de año, el gigante tecnológico reveló los datos de las tendencias que marcaron el pulso de los argentinos. Durante los últimos doce meses, lo más buscado en Google reflejó una mezcla de pasión deportiva, cambios institucionales y la preocupación por el clima extremo que afectó a distintas provincias de Argentina.

El 2025 fue un año movido y eso se notó en las pantallas de los celulares y computadoras de todo el país. La curiosidad de los usuarios no tuvo descanso, especialmente con figuras que aparecieron de repente para ganarse el cariño de la gente. Según los datos oficiales de la plataforma, el interés por la velocidad y los grandes torneos internacionales estuvo al tope de las consultas diarias.

image El deporte y las figuras públicas dominaron lo más buscado en Google durante este 2025. Google Trends Franco Colapinto y las tendencias de búsqueda más destacadas Si hubo un nombre que se repitió en cada rincón de Argentina fue el de Franco Colapinto. El piloto de Fórmula 1 se quedó con el primer puesto del ranking de personas más buscadas en Google, superando a figuras del espectáculo y la política. Su carisma y su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial generó que los argentinos acudieran a las búsquedas de Google para consultar sus resultados.

google-trends-mobile-assets-0 Lo más buscado el año en Google. Google Trends Detrás del deportista aparecen otros nombres que dieron que hablar. Thiago Medina se ubicó en el segundo lugar, seguido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a ser centro de las consultas tras la sentencia de prisión domiciliaria. El listado de personalidades también incluyó a Julieta Prandi y a Robert Prevost, tras ser elegido como el sucesor del Papa Francisco bajo el nombre de León XIV, marcando un momento histórico para la Iglesia.

google-trends-desktop-assets-0 Las personas más buscadas durante el 2025, según Google. Google Trends Los acontecimientos en Google que marcaron la agenda nacional En la categoría de eventos y noticias generales, la Copa Mundial de Clubes fue la reina indiscutida. El nuevo formato del torneo y la participación de los equipos locales mantuvieron a los hinchas pegados a la pantalla buscando fixtures y resultados. Pero no todo fue alegría deportiva; la creación de ARCA, el organismo que reemplazó a la AFIP, fue uno de los términos que más creció, ya que miles de personas necesitaron entender cómo seguir con sus trámites de monotributo y aduana.