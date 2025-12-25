Google AI Pro: cómo conseguir el plan de inteligencia artificial con un 58% de descuento por las fiestas
La empresa lanzó una oferta por tiempo limitado para su suscripción anual. Incluye 2 TB de espacio y acceso a las funciones más potentes de Google AI Pro.
Google lanzó una promoción imperdible para cerrar el año con todo. La compañía ahora ofrece su suscripción premium Google AI Pro con una rebaja del 58% para usuarios que busquen potenciar su productividad. Se trata de una oportunidad única para acceder a herramientas de última generación y almacenamiento extra a un precio muy bajo.
Esta oferta especial baja el costo anual de $239,88 dólares a tan solo $99,99 dólares durante los primeros doce meses. Esto representa un ahorro de casi $140 dólares, un número que viene bien para quienes quieren usar tecnología de punta sin gastar una fortuna. Además, la suscripción permite compartir todos los beneficios con hasta cinco personas más, por lo que el gasto se puede repartir entre varios.
Creación de video y fotos con Inteligencia Artificial
El paquete Pro no se queda solo en el texto. Incluye acceso a 3 Pro, el modelo más potente que tiene la marca hoy en día. Con este sistema podés hacer investigaciones profundas y generar imágenes de alta calidad con el motor Nano Banana Pro. Pero la verdadera joya de la corona es la parte de video.
Gracias a la tecnología Veo 3.1, los usuarios pueden usar herramientas como Flow y Whisk. Flow sirve para crear películas y escenas cinematográficas, mientras que Whisk permite animar imágenes para convertirlas en videos dinámicos. Para que no te quedes a gamba a mitad de mes, el plan te regala 1.000 créditos mensuales para usar en estas funciones creativas. Es un salto importante para cualquiera que trabaje con contenidos digitales.
Productividad y herramientas para el Desarrollo de Software
Otro punto fuerte de esta promoción es que integra la inteligencia artificial directamente en las aplicaciones que usamos todos los días. Ahora Gemini aparece en Gmail y Documentos para ayudarte a redactar correos o informes en un abrir y cerrar de ojos. También tenés acceso a NotebookLM, un asistente que arma resúmenes de audios y videos, algo que ayuda un montón si tenés que estudiar o analizar reuniones largas.
Para los que están en el palo de la programación, el plan de Google AI Pro trae ventajas claras. Se mejoran los límites para usar Jules, un agente de programación asíncrona, y se suman más consultas diarias en Gemini Code Assist. Estas herramientas ayudan a escribir código más rápido y con menos errores, lo que facilita la vida de los desarrolladores.
Por último, el almacenamiento de 2 TB para Fotos, Drive y Gmail soluciona el problema de andar borrando archivos cada dos por tres. Es un combo que rinde mucho porque mezcla espacio en la nube con las funciones más avanzadas del mercado. La oferta de Google es por tiempo limitado, así que si estabas dudando en pasarte al plan premium, este es el momento de aprovechar y ahorrar unos buena cantidad de dólares.