Android 17 llegará con una esperada novedad: usar el celular en movimiento dejará de marear

Google prepara una nueva función en Android pensada para un problema cotidiano que afecta a millones de usuarios: el mareo al usar el celular durante viajes en auto o transporte público. La herramienta, conocida como Motion Cues , apunta a reducir las náuseas que aparecen al mirar la pantalla mientras el vehículo está en movimiento y se espera que forme parte de Android 17 .

La iniciativa no es casual. El uso del teléfono como acompañante de viaje —para leer mensajes, navegar o consumir contenido— se volvió habitual, pero también expuso un límite físico: el llamado conflicto sensorial. Con esta novedad, Google busca mejorar la experiencia de uso y, al mismo tiempo, acercarse a una solución que Apple ya implementó en su ecosistema.

Motion Cues es una función diseñada para alinear la experiencia visual del usuario con el movimiento real del vehículo. El sistema muestra pequeños puntos u elementos animados en los bordes de la pantalla que se desplazan en tiempo real según los sensores del teléfono detectan aceleraciones, frenadas o giros.

De esta manera, el usuario recibe una referencia visual coherente con el movimiento que percibe su cuerpo, lo que ayuda a reducir la desorientación y las náuseas. El principio es similar al de mirar por la ventana durante un viaje: los ojos confirman lo que el oído interno ya siente.

Aunque la función fue detectada por primera vez hace más de un año, su desarrollo se demoró. Según confirmaron especialistas que analizaron versiones de prueba de Google Play Services y compilaciones experimentales como Android Canary, Motion Cues sigue presente, aunque oculta en el código y con ajustes pendientes.

En versiones preliminares se observaron algunas limitaciones: los puntos animados desaparecían al desplegar notificaciones, acceder a ajustes o bloquear la pantalla. Esto se debe a restricciones de seguridad del sistema, que impiden que ciertas superposiciones gráficas se mantengan activas sobre elementos sensibles del sistema operativo.

iPhone-Android Antiguos - Interna 1 Motion Cues podría activarse automáticamente durante los viajes e integrarse a un futuro modo Transiting dentro de Android. Imagen extraída de la web

Cuándo llegará y qué cambios podría tener

Todo indica que Motion Cues debutará oficialmente con Android 17, aunque no se descarta que llegue antes mediante una actualización avanzada de Android 16. El lanzamiento junto a una nueva versión del sistema parece, por ahora, el escenario más probable.

También existe la posibilidad de que Google cambie el nombre antes de su presentación final: alternativas como Motion Assist ya aparecen mencionadas internamente. Además, la función podría activarse de forma automática cuando el sistema detecte que el usuario viaja en un vehículo, sin necesidad de ajustes manuales.

En ese sentido, Motion Cues podría integrarse a un futuro “modo Transiting”, pensado para adaptar el comportamiento del celular durante desplazamientos, regulando notificaciones, pantalla y otras funciones según el contexto del viaje.

Android-Google - Portada La función busca ofrecer una alternativa integrada a soluciones externas y se inspira en una tecnología similar que Apple incorporó en iOS 18. Imagen extraída de la web

Por qué usar el celular en movimiento causa mareos

El mareo al usar el teléfono en un auto o colectivo tiene una explicación clara: el conflicto sensorial. Mientras los ojos permanecen fijos en una pantalla que no refleja movimiento, el oído interno detecta aceleraciones y cambios de dirección. El cerebro recibe señales contradictorias y responde con náuseas, mareos y malestar general.

La falta de referencias visuales dinámicas es el principal desencadenante. Por eso, soluciones como Motion Cues buscan “engañar” al cerebro de forma positiva, incorporando señales visuales que acompañen el desplazamiento real.

Apple abordó este problema en 2024 con Vehicle Motion Cues, incorporado en iOS 18, una función con un enfoque similar. Con Android 17, Google se prepara para ofrecer una alternativa integrada al sistema, sin depender de aplicaciones externas como KineStop.