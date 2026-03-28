Llamadas spam: por qué el verdadero riesgo está en seguir la conversación

Las llamadas spam o estafas telefónicas cambiaron de forma, pero no de objetivo. Ya no siempre llegan con una amenaza burda o con una promoción demasiado buena para ser cierta. Ahora suelen entrar con tono amable, números que parecen reales y guiones diseñados para que la víctima hable más de la cuenta. En ese escenario, la recomendación más importante no pasa solo por evitar ciertas palabras, sino por entender que cada segundo de conversación puede darle al estafador más herramientas para manipular, grabar, perfilar o presionar.

En los últimos años, además, el problema se sofisticó con dos recursos cada vez más frecuentes: la falsificación del identificador de llamadas, conocida como spoofing, y el uso de audios o clonación de voz para hacer más creíble un engaño. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y la FCC vienen advirtiendo sobre estos fraudes y recomiendan desconfiar incluso cuando en la pantalla aparece un número aparentemente conocido.

ChatGPT Image 17 mar 2026, 04_32_17 p.m. El spoofing y la clonación de voz volvieron más creíbles y peligrosas a las estafas telefónicas. Imagen generada por la IA Llamadas spam: más que una palabra prohibida, una trampa de contexto Una de las alertas más repetidas en redes sociales es la idea de que nunca hay que decir “sí” en una llamada sospechosa. La advertencia existe y tiene una lógica: cualquier respuesta afirmativa puede quedar grabada y formar parte de un intento de presión o manipulación posterior. Pero el riesgo más consistente no es una especie de autorización automática por pronunciar una sola palabra, sino abrir la puerta a una interacción más larga en la que el delincuente busca obtener datos, confirmar que la línea está activa o construir una grabación útil para otros fraudes. La FTC también viene alertando sobre el avance de la clonación de voz con IA, una modalidad que vuelve más valioso cualquier audio que una persona entregue sin querer.

Por eso, más que obsesionarse con una lista cerrada de términos, conviene evitar respuestas automáticas, no confirmar información personal y cortar rápido si del otro lado empiezan a pedir datos, códigos o validaciones. Un punto clave: si alguien llama diciendo ser del banco, una empresa o un organismo y solicita un código de verificación, esa señal ya es suficiente para sospechar. La FTC es clara: esos códigos son solo para el usuario y quien los pide está intentando tomar control de una cuenta.

Llamadas Spam Android-iPhone - Interna 1 Cortar rápido y no devolver llamadas dudosas sigue siendo la defensa más efectiva ante fraudes. Shutterstock El truco de la llamada perdida y los números que parecen raros Otro formato muy extendido es la llamada breve que se corta enseguida. Es la base del fraude conocido como Wangiri o “one ring”: el teléfono suena una vez, queda registrada la llamada perdida y la víctima devuelve el contacto por curiosidad. La FCC advirtió que esa devolución puede derivar en cargos altos si se trata de números internacionales o premium.