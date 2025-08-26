LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight y la polémica detrás del traje arcoíris

El traje arcoíris de LEGO Batman generó polémica en redes, pero su origen en los cómics de 1957 nada tiene que ver con la bandera del orgullo.

Todavía tenemos muy fresca en la memoria la Opening Night Live de Gamescom, porque entre tantos anuncios, uno nos dejó pensando más de lo habitual: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. El juego no solo atrapó miradas por su estética y por la promesa de repasar la historia del Caballero Oscuro en clave LEGO, sino por algo que generó conversación —y polémica— en redes sociales: los trajes de Batman.

En estos días, se filtraron algunos de los trajes que estarán disponibles en el juego, y entre ellos apareció uno que muchos consideraron inesperado: el traje arcoíris. Para mi sorpresa, hubo jugadores que lo catalogaron como una decisión “woke”, creyendo que era una referencia a la bandera del orgullo LGBTQ. Sin embargo, está claro que solo es un malentendido histórico.

lego En estos días, se filtraron algunos de los trajes que estarán disponibles en el juego, y entre ellos apareció uno que muchos consideraron inesperado: el traje de arcoíris. LEGO Games News ¿Por qué el traje de Batman tiene colores arcoíris? El propio juego incluye un texto explicativo que aclara la situación: este traje debutó en 1957 en los cómics de DC, 21 años antes de que el artista Gilbert Baker creara la bandera del orgullo en 1978. Es decir, Batman ya se había vestido con el traje arcoíris mucho antes de que existiera cualquier tipo de asociación con la diversidad sexual. El motivo original, lejos de lo que se piensa ahora, era casi cómico: el traje buscaba desviar la atención de la ausencia de Robin, que se había fracturado un brazo, para que nadie sospechara su identidad.

En este caso, a los fans de Batman les parece fascinante que LEGO se atreva a rescatar estas curiosidades del canon. La franquicia siempre supo jugar con la historia del personaje, y esta vez lo hace mezclando humor, memoria y fidelidad a los cómics. De hecho, que en pleno 2025 este tipo de detalles generen discusiones nos dice que los videojuegos siguen siendo un espejo de las tensiones culturales que vivimos.