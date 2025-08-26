¿Peligra el medio ambiente? Este es el costo de agua que tiene un prompt de Gemini según Google

Google reveló el costo de agua que implica un prompt de Gemini, pero expertos advierten que el impacto en el medio ambiente podría ser mayor.

El impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente genera cada vez más interrogantes.

El debate sobre la inteligencia artificial no solo gira en torno a su capacidad de respuesta o a su velocidad de aprendizaje, sino también a cuánto afecta al medio ambiente. En este sentido, Google difundió un informe en el que detalla el uso de agua y energía que demanda cada prompt en su modelo Gemini.

Según la compañía, el impacto es mínimo: apenas unas gotas de agua por cada mensaje. Sin embargo, especialistas en IA y sostenibilidad sostienen que la estimación presentada deja de lado variables críticas y que el verdadero costo ambiental podría ser mucho más alto de lo que Google admite.

Medio Ambiente-IA - Interna 1 Google asegura que un prompt en Gemini gasta solo cinco gotas de agua. shutterstock.com El estudio de Google sobre el costo de un prompt De acuerdo con datos revelados por The Verge, un mensaje de texto promedio en Gemini representa un costo de agua equivalente a cinco gotas, es decir, 0,26 mililitros. Además, consume casi la misma cantidad de electricidad que mirar televisión durante nueve segundos (0,24 Wh), generando aproximadamente 0,03 gramos de dióxido de carbono.

Para Google, este balance demuestra que la eficiencia de sus sistemas es alta y que el impacto ambiental de sus modelos es limitado.

Medio Ambiente-IA - Interna 2 Expertos cuestionan las cifras y sostienen que el costo de agua es mucho mayor. shutterstock.com Expertos cuestionan las cifras Sin embargo, voces críticas no tardaron en aparecer. «Simplemente están ocultando la información crítica», aseguró Shaolei Ren, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de California, Riverside.