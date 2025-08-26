¿Peligra el medio ambiente? Este es el costo de agua que tiene un prompt de Gemini según Google
Google reveló el costo de agua que implica un prompt de Gemini, pero expertos advierten que el impacto en el medio ambiente podría ser mayor.
El debate sobre la inteligencia artificial no solo gira en torno a su capacidad de respuesta o a su velocidad de aprendizaje, sino también a cuánto afecta al medio ambiente. En este sentido, Google difundió un informe en el que detalla el uso de agua y energía que demanda cada prompt en su modelo Gemini.
Según la compañía, el impacto es mínimo: apenas unas gotas de agua por cada mensaje. Sin embargo, especialistas en IA y sostenibilidad sostienen que la estimación presentada deja de lado variables críticas y que el verdadero costo ambiental podría ser mucho más alto de lo que Google admite.
El estudio de Google sobre el costo de un prompt
De acuerdo con datos revelados por The Verge, un mensaje de texto promedio en Gemini representa un costo de agua equivalente a cinco gotas, es decir, 0,26 mililitros. Además, consume casi la misma cantidad de electricidad que mirar televisión durante nueve segundos (0,24 Wh), generando aproximadamente 0,03 gramos de dióxido de carbono.
Para Google, este balance demuestra que la eficiencia de sus sistemas es alta y que el impacto ambiental de sus modelos es limitado.
Expertos cuestionan las cifras
Sin embargo, voces críticas no tardaron en aparecer. «Simplemente están ocultando la información crítica», aseguró Shaolei Ren, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de California, Riverside.
Uno de los principales reparos es que Googleno incluye en sus cálculos el agua utilizada de manera indirecta en el enfriamiento de los centros de datos. “Básicamente solo se ve la punta del iceberg”, señaló Alex de Vries-Gao, fundador del sitio Digiconomist y especialista en consumo energético de IA y criptominería.
Lo que Google dejó afuera
Además del uso indirecto de agua, los expertos resaltan que las cifras tampoco contemplan las emisiones de carbono basadas en la ubicación de los centros de datos. Esto es clave porque el impacto varía según la proporción de energías limpias o contaminantes de cada red eléctrica local.
En respuesta a estas críticas, Amin Vahdat, vicepresidente de infraestructura en Google Cloud, y Jeff Dean, jefe científico de Google DeepMind, afirmaron en un blog oficial que la compañía está comprometida a mejorar la eficiencia de sus operaciones y a reducir sus emisiones en los próximos años.
Un debate que recién comienza
Lo cierto es que, aunque Google hable de un costo de agua mínimo por cada prompt en Gemini, la discusión en torno al impacto de la inteligencia artificial sobre el medio ambiente apenas empieza. Los especialistas coinciden en que se necesitan métricas más completas y transparentes para dimensionar el verdadero costo ecológico de la tecnología.