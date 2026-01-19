La tablet más barata de Temu con 512GB de almacenamiento

Conocé los detalles de la oferta de Temu: una tablet Crelander 2025, el equipo que ofrece un kit completo de accesorios y memoria expandible.

El diseño de la Tablet Crelander 2025 es liviano y está pensado para llevarla de viaje o al estudio.

La popular tienda online china Temu puso en oferta la última tablet Crelander, un dispositivo que llama la atención por su gran capacidad de almacenamiento. Con un descuento temporal del 38%, este modelo busca posicionarse entre los usuarios que necesitan una herramienta básica para estudio o tareas de oficina sin gastar una fortuna.

Este equipo cuenta con una pantalla IPS de 10,1 pulgadas y una resolución de 1280 por 800 píxeles. En su interior corre un procesador MTK que funciona bien para navegar por internet o mirar series. Lo que más sorprende es su memoria, ya que combina 4 GB de memoria RAM física con otros 8 GB virtuales para agilizar los procesos del sistema.

Rendimiento con Android 13 y accesorios El dispositivo funciona con el sistema operativo Android 13, una versión estable que permite bajar las aplicaciones más usadas de la tienda de Google. Según los datos del vendedor, el producto ya superó las 1.800 ventas por las ofertas y mantiene un puntaje de 4,7 estrellas sobre 5.

Tablet Oferta Temu La tablet Crelander 2025 viene con un kit que incluye teclado y mouse para mejorar la productividad. Temu Un punto a favor para esta oferta en Temu es que la caja no viene vacía. El paquete incluye un teclado inalámbrico, mouse, lápiz óptico y una funda con soporte. Prácticamente se transforma en una mini computadora apenas la sacás del envoltorio. Es una opción para los estudiantes que tienen que tomar apuntes en la facultad sin cargar con una computadora pesada.

Almacenamiento de 512GB para guardar de todo La característica que más resalta en la ficha técnica es su almacenamiento de 512GB. Tener ese espacio en una tablet de este precio no es algo que pase todos los días. Además, si te quedás corto de lugar, el sistema permite sumar una tarjeta de memoria externa de hasta 1 TB. Podés guardar miles de fotos y documentos de estudio sin preocuparte por borrar nada.