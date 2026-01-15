Huawei Pura 80: un celular premium con descuento exclusivo de 35% en Mercado Libre por tiempo limitado

El Huawei Pura 80 baja de precio un 35% en Mercado Libre: es ideal para quienes buscan rendimiento y estilo.

Huawei lanzó una oferta imperdible para el Huawei Pura 80, un dispositivo de alta gama que ahora se encuentra con un atractivo descuento. Este smartphone, que destaca por su diseño elegante y su potente rendimiento, está disponible con una rebaja significativa en Mercado Libre.

El Huawei Pura 80 destaca por su estética moderna y sofisticada. Fabricado con cristal mate, su superficie es suave al tacto, lo que le confiere un acabado de lujo. Además, la pantalla de borde plano refuerza su diseño vanguardista, mientras que el Kunlun Glass de segunda generación le otorga una resistencia superior a las caídas, siendo 20 veces más resistente que el cristal estándar.

Una de las características más impresionantes de este nuevo teléfono Huawei es su sistema de cámaras. Equipado con la tecnología "Ultra Chroma XMAGE", este teléfono es capaz de capturar colores más auténticos y vívidos, incluso en condiciones de poca luz. Su cámara principal de 50 MP, acompañada por una cámara ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo periscópico de 12 MP, permite tomar fotos de calidad profesional en cualquier momento.

pura 802 Diseño premium con Kunlun Glass 2: cristal mate, borde plano y resistencia superior a caídas. Huawei Huawei Pura 80: gran batería y carga rápida Con una batería de 5,170 mAh, el Huawei Pura 80 garantiza una autonomía de todo el día, incluso durante un uso intensivo. Además, su tecnología de carga rápida Huawei SuperCharge permite cargar el dispositivo en minutos, con hasta 66W por cable y 50W de carga inalámbrica, lo que asegura que no te quedes sin energía en ningún momento.