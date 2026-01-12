El Huawei Pura 80 llega a la Argentina a un precio especial

La marca china vuelve a vender sus teléfonos de gama alta en el país con descuentos que superan el 40%. Conocé las funciones del nuevo Huawei Pura 80.

El Huawei Pura 80 destaca por su diseño de bordes planos y una terminación mate que se siente muy bien a la mano.

El nuevo Huawei Pura 80 ya se puede comprar en la tienda oficial de la marca con una promoción que lo deja por debajo del millón de pesos. Esta propuesta busca ganar terreno rápido en un mercado que hoy está muy difícil para los bolsillos de los argentinos que buscan tecnología.

image Huawei Pura 80 en su versión Ultra. Reddit El regreso de Huawei al país con precios competitivos Huawei Pura 80 y su llegada al mercado argentino Este movimiento corporativo marca un cambio de estrategia total. La empresa ahora importa los equipos terminados en lugar de ensamblar en el sur, lo que le permite traer sus últimos lanzamientos casi al mismo tiempo que en el resto del mundo. Según explicaron desde la compañía, la idea es ofrecer un producto diferencial donde la tecnología de imagen sea la verdadera estrella del equipo.

El dispositivo se vende inicialmente a través de Mercado Libre y ofrece hasta 12 cuotas sin interés. Esta facilidad de pago es clave para tentar a quienes necesitan renovar su equipo pero no quieren poner toda la plata junta. Además de celulares, la firma también trajo relojes inteligentes y auriculares para completar su ecosistema digital en las casas argentinas.

Fotografía profesional en tu teléfono El apartado de la cámara es donde este teléfono marca la diferencia. Trae un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura variable. Esto significa que el lente se ajusta solo según cuánta luz haya en el ambiente, logrando que las fotos nocturnas salgan impecables. También incluye la tecnología Ultra Chroma, que permite captar colores muy reales, casi iguales a lo que vemos con nuestros propios ojos.