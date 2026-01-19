El Samsung Galaxy S25 cae de precio en Mercado Libre y se convierte en una de las ofertas del 2026

Este 2026 trae una sorpresa fuerte en el mercado de los celulares premium. Un modelo que hasta hace poco se movía en valores prohibitivos hoy aparece con una rebaja difícil de ignorar. Se trata del Samsung Galaxy S25 , que bajó de precio en Mercado Libre y se posiciona como una de las opciones más tentadoras del segmento alto para quienes buscan potencia, cámara y almacenamiento sin resignar tecnología de última generación.

La caída de precio no modifica su esencia: el Galaxy S25 mantiene el ADN premium de Samsung , con foco en fotografía, rendimiento sostenido y seguridad, pensado para usuarios intensivos que usan el teléfono como herramienta central de trabajo y entretenimiento.

Uno de los grandes diferenciales del Galaxy S25 está en su apartado fotográfico. El equipo incorpora tres cámaras traseras de 50 MP, 12 MP y 10 MP, una combinación que permite jugar con distintos planos, niveles de zoom y condiciones de luz. La propuesta apunta a una experiencia cercana a la fotografía profesional, con resultados sólidos tanto de día como de noche.

La cámara frontal de 12 MP acompaña con buen desempeño en selfies y videollamadas, mientras que el procesamiento de imagen ayuda a obtener fotos equilibradas sin necesidad de demasiados ajustes manuales. Para quienes usan el celular como cámara principal, este modelo ofrece versatilidad y consistencia.

La experiencia visual se completa con una pantalla grande y de alta calidad, ideal para consumir contenido, editar imágenes o simplemente disfrutar de series y videojuegos con mayor inmersión.

Galaxy s25 Con Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB, ofrece potencia duradera. Imagen extraída de la web

Potencia, seguridad y almacenamiento sin límites

En el interior, el Galaxy S25 apuesta fuerte al rendimiento. Integra el Snapdragon 8 Elite para Galaxy, un procesador octa-core de hasta 3,3 GHz, acompañado por 12 GB de RAM. Esta combinación garantiza fluidez incluso en escenarios exigentes: multitarea intensiva, aplicaciones pesadas y juegos de alto consumo gráfico se ejecutan sin demoras.

Otro punto destacado es su memoria interna de 512 GB, una capacidad que permite olvidarse del espacio disponible. Fotos en alta resolución, videos, apps y archivos conviven sin necesidad de borrar contenido constantemente, algo cada vez más valorado.

En materia de seguridad, el teléfono ofrece reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares, permitiendo desbloqueos rápidos y confiables. A esto se suma compatibilidad con redes 5G, eSIM, batería de 4 Ah con carga inalámbrica y la posibilidad de usarlo liberado con cualquier compañía telefónica.

Mirá los beneficios que ofrece el Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 un gama alta destacado

El precio que cambia el escenario

Recién al final aparece el dato que explica por qué este Galaxy S25 vuelve al centro de la escena. Su precio anterior en Mercado Libre era de $2.499.999, pero actualmente se consigue a $1.699.999, lo que representa un 32% de descuento. En números concretos, la baja ronda los $800.000, una caída poco habitual para un smartphone de esta categoría.

La propuesta se completa con financiación en hasta 6 cuotas de $384.936, un esquema que facilita el acceso a un equipo de gama alta en un contexto de consumo más medido.

Con cámara avanzada, potencia de sobra, almacenamiento generoso y una rebaja contundente, el Samsung Galaxy S25 se transforma en una verdadera “ganga” dentro del segmento premium. Para quienes esperaban el momento justo para dar el salto, este arranque de 2026 ofrece una oportunidad difícil de repetir.