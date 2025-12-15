iOS 26.2 a prueba: ¿conviene actualizar el iPhone o es mejor esperar?

Después de un arranque bastante complicado con las versiones anteriores, los usuarios de iPhone ya pueden descargar el nuevo parche de software. La llegada de iOS 26 promete solucionar los problemas de fluidez que afectaban a muchos dispositivos de Apple , aunque no trae grandes cambios visuales ni funciones revolucionarias.

La principal queja de quienes tienen un teléfono de la manzanita era el funcionamiento irregular de las actualizaciones pasadas. Esta vez, la marca se enfocó en "limpiar" la casa. En las pruebas realizadas sobre un iPhone 17, el cambio se nota enseguida: navegar por la pantalla de inicio y pasar a la biblioteca de aplicaciones se siente mucho más natural. Esos tirones molestos o el "tartamudeo" de las animaciones desaparecieron en gran medida.

Un dato a tener en cuenta es el peso del archivo. La descarga ronda los 10 GB, por lo que es necesario tener buen espacio libre en el almacenamiento antes de darle "ok" a la instalación.

El rendimiento es el punto fuerte de esta entrega. Moverse entre los widgets y la pantalla principal ya no se siente trabado. Sin embargo, no todo es perfecto. Si bien el iPhone responde mejor al abrir y cerrar ventanas, todavía quedan cosas por ajustar. La tecnología ProMotion funciona bien casi siempre, pero todavía se nota alguna caída de cuadros al deslizar rápido en aplicaciones como X o Instagram.

Además, persisten ciertos errores visuales . Algunos usuarios reportan que el teclado a veces tarda en reaccionar o tiene fallos al registrar las teclas, un problema que la empresa todavía no resolvió del todo. También se ven comportamientos raros en las transparencias de los fondos de pantalla y, para quienes usan CarPlay, la conexión inalámbrica sigue siendo algo inestable en ciertos vehículos.

Sobre la autonomía, es normal asustarse al principio. El consumo de energía suele subir apenas se instala el sistema porque el teléfono trabaja en segundo plano para indexar archivos y acomodar procesos. Con el correr de los días, el rendimiento de la batería tiende a estabilizarse.

image El sistema operativo de los iPhone cambió completamente la experiencia visual del usuario. Apple

En cuanto a funciones nuevas, no hay grandes sorpresas. Los rumores sobre cambios radicales en Siri o códigos PIN permanentes para AirDrop no se concretaron. Lo que sí funciona correctamente es la conexión con dispositivos Android y se amplió el servicio de Apple Fitness+ a nuevos mercados como India y Japón.

¿Cuándo es mejor quedarse en versionas antiguas de iOS?

La conclusión es clara. Si ya estás corriendo alguna versión de la "familia 26", actualizar es el camino correcto porque el equipo va a andar más mejor. Pero si todavía te mantenés en un sistema anterior más viejo (como iOS 18) y priorizás la estabilidad absoluta por sobre todas las cosas, quizás convenga esperar un poco más. Esta actualización es un paso adelante necesario, pero todavía tiene detalles por limar.