Estos son los teléfonos iPhone y Android antiguos que funcionan perfectamente en 2025

No es necesario cambiar el celular todos los años. Te mostramos qué modelos de iPhone y Android siguen vigentes en 2025 y por qué deberías conservarlos.

La tendencia de cambiar el celular cada año está desapareciendo. En 2025, muchos usuarios descubren que sus iPhone y teléfonos Android antiguos rinden de maravilla. Por eso, el cambio de equipos todos los años parece ser cosa del pasado. Un nuevo estudio revela que la vida útil de los dispositivos se está alargando considerablemente en Estados Unidos y el mundo.

La industria tecnológica se construyó sobre la idea de la renovación constante y el marketing de necesidad, pero la realidad económica y la conciencia ambiental están cambiando las reglas. Ya no se trata solo de ahorrar dinero, sino de entender que el hardware de hace tres o cuatro años sigue siendo perfectamente capaz de manejar las tareas diarias sin envidiarle nada a los modelos nuevos.

Enviar archivos de Android a iPhone Los teléfonos Android y iPhone por fin se entienden nativamente gracias a Quick Share. El fin de la renovación anual: conservamos más nuestros teléfonos Un interesante estudio que se acaba de presentar en Estados Unidos está dejando un dato decidor: "el estadounidense medio conserva ahora su teléfono celular durante 29 meses, según una encuesta reciente de Reviews.org, y ese ciclo se está alargando". Si miramos atrás, la media era de unos 22 meses en 2016.

La realidad económica pesa. "Mi Samsung Galaxy A71 tiene seis años. Está aguantando sorprendentemente bien para ser un cacharro. He tenido problemas con ello, y todavía los tengo, pero son menores, dijo Heather Mitchell, de 69 años". La usuaria resume el sentir de muchos: "Me encantan los teléfonos Samsung, pero ahora mismo no puedo permitirme uno nuevo. Un teléfono nuevo sería un lujo".

iPhone-Android Antiguos - Interna 1 El ciclo de vida de los teléfonos Android y iPhone se ha extendido a casi 30 meses. Imagen extraída de la web La lista definitiva: iPhone y teléfonos Android antiguos que rinden en 2025 No necesitas cambiar de teléfono cada año. De hecho, en 2025 es responsabilidad personal y planetaria NO hacerlo. Los expertos señalan que los teléfonos de 2020-2021 funcionan perfectamente, ahorran dinero, y reducen el desastre ambiental de e-waste. ¿Realmente vale la pena gastar una fortuna cuando un cambio de batería puede revivir tu equipo?