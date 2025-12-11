Estos son los teléfonos iPhone y Android antiguos que funcionan perfectamente en 2025
No es necesario cambiar el celular todos los años. Te mostramos qué modelos de iPhone y Android siguen vigentes en 2025 y por qué deberías conservarlos.
La tendencia de cambiar el celular cada año está desapareciendo. En 2025, muchos usuarios descubren que sus iPhone y teléfonos Android antiguos rinden de maravilla. Por eso, el cambio de equipos todos los años parece ser cosa del pasado. Un nuevo estudio revela que la vida útil de los dispositivos se está alargando considerablemente en Estados Unidos y el mundo.
La industria tecnológica se construyó sobre la idea de la renovación constante y el marketing de necesidad, pero la realidad económica y la conciencia ambiental están cambiando las reglas. Ya no se trata solo de ahorrar dinero, sino de entender que el hardware de hace tres o cuatro años sigue siendo perfectamente capaz de manejar las tareas diarias sin envidiarle nada a los modelos nuevos.
El fin de la renovación anual: conservamos más nuestros teléfonos
Un interesante estudio que se acaba de presentar en Estados Unidos está dejando un dato decidor: "el estadounidense medio conserva ahora su teléfono celular durante 29 meses, según una encuesta reciente de Reviews.org, y ese ciclo se está alargando". Si miramos atrás, la media era de unos 22 meses en 2016.
La lista definitiva: iPhone y teléfonos Android antiguos que rinden en 2025
No necesitas cambiar de teléfono cada año. De hecho, en 2025 es responsabilidad personal y planetaria NO hacerlo. Los expertos señalan que los teléfonos de 2020-2021 funcionan perfectamente, ahorran dinero, y reducen el desastre ambiental de e-waste. ¿Realmente vale la pena gastar una fortuna cuando un cambio de batería puede revivir tu equipo?
Según el análisis, una batería reemplazada transforma un dispositivo “envejecido” en prácticamente nuevo. Aquí la lista de iPhone y teléfonos Android antiguos que funcionan perfectamente en 2025:
- iPhone 13, 12 y 11.
- iPhone XS.
- Samsung Galaxy S22 y S21 Ultra.
- Google Pixel 5a y 4a.
- OnePlus 9 Pro.
Qué necesita un celular viejo para sobrevivir hoy
Para que un dispositivo sea considerado "perfectamente funcional", debe cumplir ciertos requisitos técnicos. Se necesita un procesador de hace 3-4 años máximo, como un A13 Bionic o Snapdragon 888. Si es más antiguo que eso, empiezas a sentir ralentizaciones.
Finalmente, la memoria es crítica: se requiere al menos 4GB RAM (iPhone) o 6GB RAM (Android) para evitar recargas constantes de apps. Además, es vital contar con soporte de software actual o anterior para evitar vulnerabilidades de seguridad.