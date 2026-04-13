Huawei se adelanta a Samsung con el diseño del nuevo teléfono plegable Pura X Max

La marca lanzará el Pura X Max la semana próxima. El Huawei tiene un formato ancho que busca mejorar la visualización de videos y adelantarse a la competencia.

El mercado de la telefonía móvil se prepara para un cambio en las proporciones de las pantallas. La empresa Huawei lanzará oficialmente su nuevo teléfono plegable denominado Pura X Max el próximo 20 de abril. Este modelo presenta un diseño más ancho que los terminales actuales, similar al formato de un pasaporte.

Huawei Pura El diseño del Pura X Max de Huawei cerrado permite ver el sistema de cámaras y el acabado posterior. Huawei La compañía asiática mostró las primeras imágenes de este aparato, que llegará en colores azul, blanco, naranja y negro. El diseño posterior del equipo mantiene la estética de la serie anterior, con secciones cuadriculadas y diferentes texturas en su acabado. Además, incorpora un sistema de triple cámara principal para capturar imágenes de alta calidad.

Un teléfono plegable con diseño renovado El Pura X Max se lanzará con una relación de aspecto similar a la del rumoreado iPhone plegable, tipo "pasaporte" El Pura X Max busca diferenciarse de los modelos tipo "flip" tradicionales. Mientras que otros dispositivos son angostos, este móvil apuesta por una mayor superficie horizontal. Este cambio responde a la necesidad de los usuarios de consumir contenido multimedia con mayor comodidad, ya que el formato ancho es ideal para ver videos en posición apaisada sin desperdiciar espacio en la pantalla.

El equipo se asemeja a los primeros modelos de este segmento, como el Pixel Fold o la línea Find N. Sin embargo, Huawei aplicó una ingeniería moderna para que el celular sea más cómodo en la mano. Las fotos promocionales muestran que las personas pueden usar el aparato tanto en posición vertical como horizontal de manera fluida. Esta versatilidad lo coloca en una posición ventajosa frente a lo que existe hoy en las vidrieras locales.

Huawei Pura X Max 1 Huawei prepara el lanzamiento oficial del teléfono plegable para el 20 de abril en el mercado asiático. Huawei El Pura X Max frente a la hegemonía de Samsung La jugada de la empresa china ocurre en un momento clave. Los reportes del sector indican que Samsung trabaja en una versión más ancha de sus equipos Galaxy Z Fold para finales de este año. Al lanzar el Pura X Max en abril, la firma china logra golpear primero y establecer una tendencia antes que su competidor directo coreano. La rivalidad entre ambas marcas marca el ritmo de la innovación tecnológica actual.