Huawei se adelanta a Samsung con el diseño del nuevo teléfono plegable Pura X Max
La marca lanzará el Pura X Max la semana próxima. El Huawei tiene un formato ancho que busca mejorar la visualización de videos y adelantarse a la competencia.
El mercado de la telefonía móvil se prepara para un cambio en las proporciones de las pantallas. La empresa Huawei lanzará oficialmente su nuevo teléfono plegable denominado Pura X Max el próximo 20 de abril. Este modelo presenta un diseño más ancho que los terminales actuales, similar al formato de un pasaporte.
La compañía asiática mostró las primeras imágenes de este aparato, que llegará en colores azul, blanco, naranja y negro. El diseño posterior del equipo mantiene la estética de la serie anterior, con secciones cuadriculadas y diferentes texturas en su acabado. Además, incorpora un sistema de triple cámara principal para capturar imágenes de alta calidad.
Un teléfono plegable con diseño renovado
El Pura X Max busca diferenciarse de los modelos tipo "flip" tradicionales. Mientras que otros dispositivos son angostos, este móvil apuesta por una mayor superficie horizontal. Este cambio responde a la necesidad de los usuarios de consumir contenido multimedia con mayor comodidad, ya que el formato ancho es ideal para ver videos en posición apaisada sin desperdiciar espacio en la pantalla.
El equipo se asemeja a los primeros modelos de este segmento, como el Pixel Fold o la línea Find N. Sin embargo, Huawei aplicó una ingeniería moderna para que el celular sea más cómodo en la mano. Las fotos promocionales muestran que las personas pueden usar el aparato tanto en posición vertical como horizontal de manera fluida. Esta versatilidad lo coloca en una posición ventajosa frente a lo que existe hoy en las vidrieras locales.
El Pura X Max frente a la hegemonía de Samsung
La jugada de la empresa china ocurre en un momento clave. Los reportes del sector indican que Samsung trabaja en una versión más ancha de sus equipos Galaxy Z Fold para finales de este año. Al lanzar el Pura X Max en abril, la firma china logra golpear primero y establecer una tendencia antes que su competidor directo coreano. La rivalidad entre ambas marcas marca el ritmo de la innovación tecnológica actual.
Por otro lado, los rumores sobre un posible dispositivo de Apple con estas características crecen cada día. Apple todavía no presentó su propuesta en este mercado, pero las filtraciones sugieren que usará una proporción de pantalla muy parecida a la que ahora muestra el equipo de Huawei. Contar con el producto terminado antes que los dos jugadores más grandes del mercado mundial es un logro técnico para la fábrica asiática.
La presentación completa se realizará junto con la nueva serie Pura 90. Aunque todavía no hay datos oficiales sobre el precio, se espera que el equipo llegue primero a los locales de China para luego expandirse a otros territorios. El interés por este formato de pasaporte demuestra que el público busca herramientas que escapen de lo convencional y ofrezcan una experiencia de uso más completa.