Huawei Pura 90 Pro: fecha de lanzamiento y la apuesta por un diseño de cámaras distinto

La firma asiática presentará el nuevo Huawei Pura 90 Pro el 20 de abril. El equipo incluye un sensor de 200 megapíxeles y un diseño con colores degradados.

Huawei confirmó la fecha oficial para el estreno de su línea más avanzada de este año. El Huawei Pura 90 Pro llegará al mercado para competir en el sector gama alta de fotografía móvil con un módulo trasero renovado que presenta una forma geométrica distinta a los modelos que vimos anteriormente.

La compañía busca recuperar el primer lugar en los rankings de cámaras móviles con este lanzamiento. El 20 de abril conoceremos todos los detalles técnicos de esta familia que incluye las versiones Pro y Pro Max. Este hardware diferencial es la apuesta de la marca para competir en un mercado difícil, ofreciendo componentes que no se encuentran en otros aparatos similares de la competencia actual.

El diseño del nuevo teléfono de gama alta de Huawei Huawei Pura 90 Pro El diseño del módulo de cámaras del Huawei Pura 90 Pro rompe con la estética tradicional de los dispositivos actuales. Imagen generada con IA El aspecto visual de este aparato genera muchos comentarios entre los usuarios que siguen las novedades de la marca. El módulo trasero combina una forma triangular con un marco rectangular más amplio que protege las lentes. Es un cambio estético que busca darle una identidad propia al equipo frente a lo que ofrecen otras empresas. Además, el fabricante decidió usar colores degradados para la mayoría de sus versiones, dejando el blanco y negro como las únicas opciones clásicas de la línea. No es la primera vez que la firma usa estos acabados, ya que antes funcionaron muy bien en las series P20 y P30.

Este teléfono mantiene un perfil elegante pero con un toque moderno que llama la atención. La elección de los materiales asegura que el dispositivo sea resistente y cómodo de usar todos los días. Huawei sabe que el diseño es fundamental para atraer a los compradores que buscan algo distinto en la góndola. Por eso, este rediseño marca una evolución clara respecto a lo que vimos en años anteriores.

Huawei-Pura-90-Pro-Max-color Huawei Pura 90 Pro. Render Digital Trends Cámaras de 200 megapíxeles para el Huawei Pura 90 Pro La fotografía es el punto más fuerte de este Huawei Pura 90 Pro. Los reportes especializados indican que la versión más avanzada tendrá un teleobjetivo tipo periscopio de 200 megapíxeles. Para lograr este componente, la empresa trabajó con proveedores externos como OmniVision y SmartSens, buscando la mejor resolución posible en el zoom. El sensor principal de 50 megapíxeles tiene un tamaño de una pulgada, lo que permite que el lente capture mucha más luz en cada toma, algo ideal para las fotos nocturnas.