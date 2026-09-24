HONOR redobla su apuesta en Argentina: lanza el X7e y el X6e, suma dispositivos IoT y abre dos nuevas tiendas

HONOR , la compañía global líder en inteligencia artificial para dispositivos y ecosistemas, continúa expandiendo su presencia en el mercado argentino con cuatro anuncios simultáneos: el lanzamiento de los smartphones HONOR X7e y HONOR X6e, la incorporación de nuevos dispositivos IoT a su portafolio local, y la apertura de dos nuevas tiendas propias en los centros comerciales Parque Brown y Unicenter.

Los anuncios se dan en continuidad con el camino que la marca inició en diciembre de 2025 y consolidó en mayo con la apertura de su primera tienda física en el país, y reafirman el nivel de compromiso que HONOR asumió con el consumidor argentino desde su llegada al mercado.

HONOR presenta en Argentina dos nuevos integrantes de su línea X Series: el HONOR X7e y el HONOR X6e , que amplían el portafolio de la marca en el segmento de entrada bajo una misma filosofía: batería líder, resistencia certificada e inteligencia artificial accesible, sin sacrificios .

Ambos dispositivos comparten una batería de 7500mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 45W, una cámara principal de 50MP con funciones de fotografía potenciadas por AI, y la certificación de Protección contra Caídas Premium 5 Estrellas SGS.

El HONOR X7e se posiciona como la propuesta de diseño premium de la dupla, con un botón de AI Instantánea que lleva la inteligencia artificial al alcance de un solo toque y una pantalla de 120Hz que agiliza cada interacción. El HONOR X6e, por su parte, es el protagonista de volumen de este lanzamiento: suma una pantalla HONOR Eye Comfort de 120Hz con hasta 1010 nits de brillo y hasta 6 años de durabilidad sin pérdida de rendimiento, reforzando la promesa de la marca de acompañar al usuario durante más tiempo.

HONOR X7e: gama media disponible en Mercado Libre. HONOR Argentina

Más allá del smartphone: HONOR suma dispositivos IoT a su portfolio local

La expansión de HONOR en Argentina no se limita a los teléfonos. La compañía continúa ampliando su portafolio local con la incorporación de nuevos dispositivos IoT a su ecosistema: relojes inteligentes, auriculares y tablets, entre otros productos que ya forman parte del catálogo global de HONOR y que a partir de ahora también estarán disponibles para los usuarios argentinos. La medida profundiza la estrategia de la marca de construir un ecosistema conectado, donde la inteligencia artificial no vive solamente en el smartphone sino en el conjunto de dispositivos que acompañan la vida cotidiana de las personas.

El portfolio ampliado de accesorios tech de HONOR. Mercado Libre

Dos nuevas casas propias: HONOR abre en Parque Brown y Unicenter

En línea con la apertura de su primera HONOR Experience Zone en el Abasto Shopping, la compañía continúa construyendo presencia física propia en el país con la apertura de dos nuevos espacios: HONOR Parque Brown y HONOR Unicenter. Ambos locales permiten a los usuarios tocar, probar y experimentar de primera mano la batería, la resistencia y las funciones de inteligencia artificial que la marca comunica, en un formato pensado por y para el consumidor argentino.

Con estas dos aperturas, HONOR ya cuenta con presencia propia en tres puntos clave del país, reafirmando su apuesta de mediano y largo plazo por el mercado local.

"Cada nueva tienda y cada nuevo dispositivo que sumamos al portafolio son una prueba más del compromiso que tenemos con el usuario argentino. Queremos que la experiencia HONOR esté cada vez más cerca de la gente, y que cualquier persona pueda ver, tocar y entender lo que significa tener la inteligencia artificial integrada en su vida diaria" declaró Ernesto Bruggia, PR Manager, HONOR Argentina. "Cada nueva tienda y cada nuevo dispositivo que sumamos al portafolio son una prueba más del compromiso que tenemos con el usuario argentino. Queremos que la experiencia HONOR esté cada vez más cerca de la gente, y que cualquier persona pueda ver, tocar y entender lo que significa tener la inteligencia artificial integrada en su vida diaria" declaró Ernesto Bruggia, PR Manager, HONOR Argentina.