Reseña del HONOR X7e: un gama media que superó mis expectativas

En el HONOR X7e logramos identificar un teléfono de gama media que, dentro de su categoría, deja más que satisfecho a determinados usuarios. Durante septiembre, este equipo de HONOR llega al mercado argentino como una de las propuestas más sólidas y equilibradas de su segmento, destacándose especialmente en dos apartados clave para el día a día: autonomía y durabilidad.

El apartado de la batería del teléfono de HONOR es, sin duda, el punto más fuerte del equipo. Incorpora una batería de 7.500 mAh, respaldada por la tecnología de carga rápida HONOR SuperCharge de 45W. Esta combinación garantiza una autonomía de larga duración pensada para acompañar jornadas intensas de uso continuo. En particular, tras días de uso continuo y reproducción multimedia, el teléfono demostró rendir más de 48 horas ininterrumpidas, con la batería en rendimiento moderado, 120 Hz, alarma e incluso Bluetooth encendido.

Desde la marca sostienen que el teléfono ofrecería hasta 6 años de buena salud de batería, asegurando una vida útil prolongada a lo largo del tiempo. En lo personal, por la experiencia que tuve, es un dispositivo que llevaría a campamentos o lugares donde no tenga la oportunidad de cargarlo con frecuencia.

Lejos de ser un teléfono frágil, el HONOR X7e cuenta con certificación SGS 5 Estrellas frente a caídas de hasta 1,8 metros, brindando tranquilidad ante accidentes cotidianos. Ya desde que lo sostengo se nota que los materiales son rígidos; sin funda, el acabado es mate. El módulo de cámaras está sobresalido, pero el lente posee materiales resistentes y la funda (incluida en la caja) alcanza a proteger los cristales para evitar que se rayen.

A esto se suma su certificación IP64, lo que le confiere una protección confiable contra salpicaduras de agua y el ingreso de polvo, complementando la certificación de Protección contra Caídas Premium 5 Estrellas SGS que resguarda la inversión del usuario.

HONOR

3. Pantalla y sonido inmersivo

El panel ofrece una experiencia visual personalizable, pasando de estándar a fluida gracias a su tasa de refresco configurable entre 60 Hz y 120 Hz.

Otra de las características que más utilicé está complementada por la tecnología HONOR Eye Comfort Display, diseñada para reducir la fatiga visual en sesiones prolongadas de lectura o navegación. La pantalla adopta un tono amarillento/anaranjado para proteger contra la luz azul. Además, desde el panel principal incorpora la opción de activar el modo “e-book”: la pantalla pierde la saturación y adopta una paleta monocromática para evitar distracciones y el exceso de estímulos.

En el apartado de audio, a diferencia de otros teléfonos, este modelo incorpora los altavoces en la parte superior, algo a lo que no estaba habituada. En lo particular, me resulta más cómodo cuando se ubican en la parte inferior. Asimismo, la presencia de la "Isla Dinámica" en el notch de las cámaras delanteras facilita la reproducción de música y multimedia sin tener que abrir otras aplicaciones adicionales. Otro punto a favor del dispositivo es la presencia de un conector jack para auriculares con cable, algo que extrañábamos muchísimo en la gama media y alta.

La reconocida "Isla Dinámica" del teléfono. Constanza Ferreyra - MDZ Tecnología

4. Cámaras

En la parte trasera encontramos una cámara principal de 50 MP, complementada con herramientas de edición por IA que facilitan la captura de imágenes nítidas, la corrección de iluminación y el retoque rápido de tomas para redes sociales.

Prefiero y recomiendo tomar fotografías en modo manual para poder calibrar valores como ISO, velocidad de obturación y perfiles de imagen. Para quienes opten por el modo automático —que incorpora, como muchos otros teléfonos, la opción de HDR para mejorar la coloración—, recomiendo ampliamente desactivarlo para lograr tonos más reales. Lo que sí aconsejo es mantener activadas la cuadrícula y el nivel de la cámara.

A continuación, comparto fotografías tomadas desde el teléfono de HONOR:

Fotografías tomadas con el Honor X7e en condiciones de baja iluminación, sin HDR. Constanza Ferreyra - MDZ Tecnología

5. Rendimiento y sistema

Por su parte, el teléfono dispone de 256 GB de almacenamiento interno y una configuración de memoria de 12 GB de RAM (6 GB de RAM física + 6 GB de memoria extendida). Llega de fábrica con la capa de personalización MagicOS 10.0, basada en Android 16.

El HONOR X7e incorpora un botón exclusivo para la IA del ecosistema: traducciones, asistentes y chatbots incluidos. HONOR

Opiniones finales

El HONOR X7e es una opción sumamente recomendable para quienes priorizan una batería de larguísima duración (7.500 mAh), una gran resistencia a caídas (SGS 5 Estrellas, 1,8 m) y una pantalla fluida a 120 Hz, entregando un paquete completo y duradero a un precio competitivo: $782,999 pesos argentinos.

Dentro de la gama media, cuenta con virtudes que lo hacen destacar en su segmento, especialmente en materiales y calidad de construcción. Sin embargo, es un teléfono del segmento medio al que no se le puede exigir ser gama alta. Resulta ideal para aficionados a las actividades al aire libre —por su robustez y autonomía— o para usuarios que busquen un equipo con varios años de vida útil por delante en plena era de la obsolescencia programada.