Un clásico de PlayStation vuelve renovado y llegará a PS5, Nintendo Switch 2 y PC

La nostalgia por los primeros años de PlayStation tendrá una nueva oportunidad en 2027. Edia anunció Toshinden Collection , un recopilatorio que reunirá las tres primeras entregas de Battle Arena Toshinden, una saga que fue protagonista durante el desembarco de los juegos de lucha en 3D.

La colección llegará a PS5 , Nintendo Switch 2 y PC , aunque todavía no tiene una fecha concreta de lanzamiento. El anuncio apunta directamente a los jugadores que vivieron aquella generación y también a quienes quieran descubrir uno de los títulos que ayudaron a popularizar los combates tridimensionales en los primeros años de la consola de Sony.

Toshinden Collection reunirá Battle Arena Toshinden , lanzado originalmente en 1995; Battle Arena Toshinden 2 , de 1996; y Battle Arena Toshinden 3 , publicado en 1997.

Los tres juegos representan la etapa inicial de una franquicia que alcanzó notoriedad durante los primeros años de PlayStation, cuando los desarrolladores buscaban trasladar el género de lucha desde las tradicionales dos dimensiones hacia escenarios tridimensionales.

El primer Battle Arena Toshinden, publicado originalmente por Takara, se destacó precisamente por utilizar combates en 3D y por el uso de armas por parte de sus personajes. Su llegada coincidió además con la expansión de PlayStation en el mercado y con una época en la que los gráficos tridimensionales comenzaban a convertirse en uno de los principales atractivos de las nuevas consolas. Las dos secuelas continuaron esa propuesta y completaron la primera etapa de la saga que ahora será recuperada por Edia.

PlayStation fue protagonista del desembarco de Battle Arena Toshinden, una saga que popularizó los combates tridimensionales. shutterstock

El multijugador vuelve a ser protagonista

Uno de los elementos confirmados para esta nueva colección es el multijugador local, una característica especialmente asociada a los juegos de lucha de aquella generación.

La propuesta permitirá recuperar los enfrentamientos en la misma pantalla, una modalidad que durante los años de PS1 era una de las principales formas de jugar con amigos o familiares. En una época anterior al predominio del juego online, reunirse frente al televisor con dos controles era parte central de la experiencia.

El regreso de esta función puede resultar especialmente atractivo para los jugadores que recuerdan la saga, aunque también permite trasladar a las plataformas actuales una mecánica sencilla y directa que sigue teniendo presencia dentro del género. Por ahora, Edia no detalló si habrá otras novedades relacionadas con las opciones de juego o con la experiencia original.

PlayStation permitirá reencontrarse con Battle Arena Toshinden, Toshinden 2 y Toshinden 3 en una colección especial. shutterstock

Llegará a PS5, Switch 2 y PC en 2027

Toshinden Collection tiene su lanzamiento confirmado para 2027 en tres plataformas: PS5, Nintendo Switch 2 y PC. La compañía todavía no comunicó el día ni el mes en que estará disponible.

La llegada a las plataformas actuales permitirá recuperar los tres primeros títulos sin necesidad de recurrir al hardware original. Para quienes conocieron la saga en los años 90, será además una oportunidad de reencontrarse con una franquicia asociada a los primeros pasos de la lucha tridimensional en PlayStation.

Nintendo Switch 2 también aparece entre las plataformas elegidas para el lanzamiento, ampliando el alcance de la colección hacia una consola diferente del ecosistema original de Sony.

¿Tendrá mejoras respecto de los juegos originales?

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el apartado técnico. Edia todavía no explicó qué mejoras tendrán los tres juegos ni confirmó si recibirán modificaciones en gráficos, resolución o rendimiento.

Tampoco se presentó un tráiler de jugabilidad que permita comprobar cómo se verán los títulos en PS5, Switch 2 y PC. Hasta el momento, la información disponible se concentra en el anuncio de la colección y en los juegos que formarán parte del paquete.

Esto deja abierta una cuestión importante para los fanáticos: si se tratará de una adaptación directa de los clásicos de PS1 o si Edia prepara algún tipo de tratamiento especial para las plataformas actuales.

Por ahora, Toshinden Collection tiene una premisa clara: recuperar tres juegos de lucha que marcaron una etapa de PlayStation y llevarlos a una nueva generación casi tres décadas después. La fecha exacta de lanzamiento y las características técnicas serán los próximos datos que deberán confirmarse.