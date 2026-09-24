El truco para conseguir juegos gratis en Steam de forma segura

Steam permite ampliar la biblioteca de juegos totalmente gratis , aunque no todas las alternativas funcionan de la misma manera. La plataforma de Valve reúne títulos gratuitos permanentes, promociones que reducen temporalmente el precio al 100%, pruebas de juegos pagos durante algunos días y códigos promocionales distribuidos por desarrolladores y editoras.

Estas opciones permiten acceder a videojuegos sin recurrir a páginas externas, claves de procedencia dudosa o programas que puedan comprometer la cuenta. El truco está en distinguir entre un juego que se incorpora de manera permanente a la biblioteca y una promoción que solamente ofrece acceso durante un período determinado.

La forma más directa de conseguir juegos sin pagar en Steam es ingresar a la categoría Free to Play. Allí se encuentran títulos que pueden descargarse sin costo y conservarse en la cuenta sin una fecha de vencimiento.

Steam ofrece juegos Free to Play que pueden descargarse sin costo y conservarse permanentemente en la biblioteca.

La oferta incluye géneros muy diferentes, desde disparos y estrategia hasta juegos de rol y propuestas multijugador. Entre los títulos disponibles aparecen Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, Warframe, PUBG y Path of Exile. Algunos cuentan con compras opcionales dentro del juego, pero no es necesario realizar una compra inicial para acceder a la experiencia básica.

Para encontrarlos, hay que ingresar a la pestaña Tienda, seleccionar Categorías y entrar en Gratuitos o Free to Play. Desde allí es posible ordenar los resultados según popularidad, fecha de lanzamiento, género o valoraciones de los usuarios. La descarga se realiza directamente desde la página de cada juego mediante el botón de instalación, sin necesidad de completar formularios externos ni entregar información adicional.

Steam organiza fines de semana gratuitos para probar videojuegos completos antes de decidir si comprarlos definitivamente. Steam

Juegos pagos que aparecen gratis por tiempo limitado

Existe otra posibilidad interesante: las promociones en las que un juego que normalmente es pago pasa a tener un 100% de descuento durante un período determinado. En estos casos, el usuario debe reclamar el título antes de que finalice la promoción. Si completa el proceso dentro del plazo establecido, el juego queda asociado de manera permanente a su biblioteca, incluso cuando vuelva a tener precio.

Estas ofertas no siempre ocupan un lugar destacado en la portada de Steam, por lo que conviene revisar periódicamente las novedades de la tienda. También existen sitios especializados como SteamDB, que cuenta con una sección denominada Free Promotions, destinada a seguir este tipo de campañas.

La diferencia con un período de prueba es importante: cuando existe un descuento del 100%, el juego reclamado pasa a formar parte de la biblioteca; cuando se trata de una prueba temporal, el acceso finaliza al terminar la promoción.

Steam también permite reclamar juegos pagos con descuentos del 100% antes de que finalicen las promociones. Imagen generaeda con IA

Cómo jugar gratis a títulos pagos durante un fin de semana

Steam también ofrece campañas que permiten jugar durante algunos días a títulos que normalmente requieren una compra. Las editoras utilizan esta modalidad para que los usuarios puedan probar juegos completos antes de decidir si quieren comprarlos.

Empresas como Ubisoft, Electronic Arts y 2K Games han utilizado este formato en Steam. Las promociones suelen extenderse desde el jueves o viernes hasta el lunes siguiente y aparecen identificadas con mensajes como “Jugar gratis durante X días”.

Durante el período promocional se puede acceder al contenido habilitado por la editorial, incluyendo campañas, modos multijugador y otras características del juego. Sin embargo, existe una diferencia fundamental con las ofertas del 100%: cuando finaliza el plazo, el acceso desaparece si el usuario no compra el título. Es una alternativa especialmente útil para probar un videojuego antes de gastar dinero y comprobar si realmente resulta atractivo.

Steam recomienda utilizar claves oficiales y verificar promociones para evitar estafas, enlaces maliciosos o robos de cuentas. Imagen generada con IA

Códigos gratis y cómo evitar las estafas

Los desarrolladores y editoras también pueden entregar claves gratuitas mediante campañas promocionales, sorteos oficiales, lanzamientos o paquetes solidarios. Una vez obtenida una clave legítima, puede activarse desde el cliente de Steam mediante la función “Activar un producto en Steam”.

La procedencia del código es fundamental. Lo recomendable es utilizar claves entregadas por desarrolladores, editoras, organizaciones reconocidas o campañas que puedan verificarse.

El mismo criterio debe aplicarse a los enlaces que aparecen en comunidades de jugadores. Pueden servir para detectar promociones, pero siempre es necesario comprobar que conduzcan a Steam, al sitio oficial de la empresa responsable o a una plataforma autorizada.

El interés por los juegos gratuitos también es aprovechado para distribuir páginas falsas y enlaces maliciosos. Por eso, nunca hay que compartir la contraseña de Steam, incluso si alguien asegura representar al soporte. También conviene desconfiar de supuestos empleados que contacten mediante Discord, redes sociales o chats para solicitar datos de acceso.