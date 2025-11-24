Honor 500 Pro: mayor precisión y velocidad con su innovador lector de huellas ultrasónico 3D

El Honor 500 Pro estrenará un lector de huellas ultrasónico 3D que promete mayor precisión, más velocidad y un nivel de seguridad superior.

Honor revoluciona el sistema de seguridad biométrico. El Honor 500 Pro debutará con un sistema de huellas dactilares ultrasónico 3D que marca un salto en el modo en que se desbloquean los teléfonos gama alta. Honor confirmó que su nuevo modelo se presentará el 24 de noviembre y destacó que esta tecnología permitirá una autenticación más rápida y confiable, según adelantaron fuentes cercanas a la marca.

Cómo funciona el sensor ultrasónico 3D del Honor 500 Pro Las huellas dactilares ultrasónicas se instalaron como una alternativa avanzada frente a los sensores ópticos tradicionales. Funcionan mediante pulsos que atraviesan la piel y generan un mapa tridimensional de la huella. De acuerdo con declaraciones de representantes de la marca china, esta técnica “captura información más profunda y precisa, incluso si el dedo está húmedo o sucio”.

image Con un módulo similar al de los iPhone Air, Honor potencia la seguridad biométrica con esta actualización. Honor En el caso del Honor 500 Pro, el lector se integra bajo la pantalla y utiliza un transductor que envía ondas ultrasónicas. Estos pulsos rebotan según las crestas y poros del dedo, lo que permite reconstruir la huella con un nivel de detalle que no puede lograrse con una imagen 2D. Esto mejora la seguridad y evita fraudes con modelos falsificados.

Ventajas frente a otras tecnologías biométricas Este tipo de sensores ya se usa en dispositivos de alta gama y ofrece beneficios que se sienten en la práctica de acuerdo al sitio Digital Trends. Entre ellos:

Seguridad reforzada gracias a la lectura profunda en 3D.

Mayor precisión en condiciones complejas, como dedos húmedos.

Diseño más limpio, sin necesidad de botones físicos.

Reconocimiento amplio, rápido y capaz de registrar más de una huella.

Detección de “dedo vivo”, útil para evitar imitaciones en goma o silicona. Otras características del nuevo teléfono Honor 500 Pro El nuevo Honor 500 Pro integra un sistema de huellas ultrasónico 3D bajo pantalla. Además de su sistema de seguridad, el Honor 500 Pro llegará con una pantalla OLED plana LTPS de 6,55 pulgadas, resolución “1,5K”, tasa de refresco de 120 Hz y atenuación PWM de 3.840 Hz. Incluirá una batería de 8.000 mAh con carga rápida por cable de 80 W.