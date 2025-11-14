Honor confirmó el debut su "teléfono robot": se presentará en 2026 con cámara autónoma

Honor confirmó oficialmente que su teléfono "robot" será una realidad en 2026. El CEO de la compañía, Li Jian, adelantó que el dispositivo se presentará en el Mobile World Congress de Barcelona, donde mostrará por primera vez una cámara con movimiento autónomo impulsada por inteligencia artificial. Lo que hasta ahora eran renders y videos conceptuales se transformará en un producto físico que busca marcar un antes y un después en la historia de los teléfonos inteligentes.

Según detalló el medio Android Headlines , el directivo explicó que Honor trabaja en “una nueva especie de inteligencia artificial”, orientada no solo a mejorar las funciones internas del equipo, sino también su capacidad de interacción con el entorno.

La característica más llamativa del Robot Phone será su cámara integrada en un brazo robótico capaz de girar 360 grados, seguir objetos y grabar en resolución 4K. Este sistema incluirá motores independientes, estabilización de tres ejes y calibración automática durante el movimiento, replicando el funcionamiento de un gimbal profesional pero embebido dentro del cuerpo del teléfono .

A diferencia de las antiguas cámaras emergentes, el nuevo mecanismo podrá moverse en múltiples direcciones y reaccionar de manera autónoma. De esta forma, el dispositivo podrá seguir el rostro del usuario en una videollamada, realizar panorámicas sin intervención manual o ajustar el encuadre de una escena en tiempo real.

La marca china describió el proyecto como un “compañero emocional”, capaz de percibir el entorno y adaptarse a las necesidades del usuario. La cámara robótica integrará sensores de movimiento y algoritmos de reconocimiento visual que anticiparán los gestos o acciones del propietario.

Parte del ambicioso Plan Alpha de Honor

Este desarrollo forma parte del "Plan Alpha", el programa estratégico de Honor para los próximos cinco años, con una inversión de 10.000 millones de dólares. El objetivo es combinar robótica e inteligencia artificial en nuevos dispositivos móviles que superen los límites tradicionales del hardware.

Por ahora, la compañía no mostró prototipos funcionales ni detalles concretos sobre su sistema operativo o autonomía. Las imágenes disponibles corresponden a recreaciones generadas por IA, por lo que el Mobile World Congress 2026 será el escenario donde se sabrá si el Robot Phone logra cumplir con las expectativas.

De confirmarse su funcionamiento, este dispositivo podría inaugurar una nueva categoría dentro del mercado móvil. Pero los desafíos técnicos son considerables: un brazo robótico con piezas móviles deberá demostrar durabilidad, precisión y seguridad durante el uso cotidiano.

La apuesta de Honor apunta alto. Si logra resolver las limitaciones mecánicas y de batería que implica un diseño tan complejo, el Robot Phone podría convertirse en uno de los lanzamientos más disruptivos del año próximo.