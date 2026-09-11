HDMI óptico o coaxial: qué cable tenés que usar para sacar el mejor sonido del Smart TV

A la hora de mejorar el sonido de un televisor, conectar una barra de sonido, un home theater o un receptor externo puede marcar una diferencia importante. Sin embargo, no todas las conexiones digitales ofrecen las mismas posibilidades. HDMI , cable coaxial y puerto óptico digital son las tres alternativas más habituales para enviar el sonido del Smart TV a un equipo externo.

Aunque las tres permiten transmitir sonido digital, existen diferencias relacionadas con el ancho de banda, los formatos compatibles y la distancia de instalación. Por eso, elegir una sobre otra dependerá tanto del televisor como del sistema de audio utilizado.

El cable óptico digital y el coaxial utilizan el estándar S/PDIF , una tecnología diseñada para transportar señales de audio digital. Ambos permiten disfrutar de sonido estéreo PCM sin comprimir y de formatos multicanal comprimidos como Dolby Digital y DTS.

El cable coaxial transmite sonido eléctricamente y permite realizar recorridos más largos que una conexión óptica convencional.

El óptico utiliza conectores TOSLINK y transmite la información mediante un haz de luz. Una de sus principales ventajas es que resulta inmune a las interferencias electromagnéticas, ya que no transporta la señal mediante electricidad. Como contrapartida, no es recomendable utilizarlo en recorridos demasiado largos ni realizar dobleces pronunciados. En general, los tramos superiores a cinco metros pueden presentar mayores inconvenientes.

El coaxial, en cambio, emplea conectores RCA y transmite la señal eléctricamente . Puede utilizarse en distancias de hasta unos 10 metros sin grandes inconvenientes y suele ser una alternativa económica y sencilla. Su punto débil es que un aislamiento deficiente puede hacerlo más susceptible a interferencias.

En cuanto a calidad, ambos tienen una limitación importante: el estándar S/PDIF no dispone del ancho de banda necesario para transportar formatos de audio avanzados sin pérdidas.

Cable HDMI con eARC ofrece mayor ancho de banda para disfrutar formatos avanzados como Dolby Atmos sin pérdidas. Imagen generada por la IA

Qué ventajas tiene HDMI para el sonido

HDMI es la alternativa más completa de las tres, especialmente cuando el Smart TV y la barra de sonido o receptor son compatibles con ARC o eARC. Esta tecnología permite enviar el sonido desde el televisor hacia un dispositivo externo utilizando el mismo cable que transporta las señales digitales.

La función ARC (Audio Return Channel) permite transmitir audio desde el Smart TV hacia una barra de sonido o receptor. Sin embargo, su capacidad es inferior a la de eARC (enhanced Audio Return Channel), que ofrece un ancho de banda considerablemente mayor.

Con eARC es posible transportar formatos multicanal sin pérdidas y sistemas de sonido basados en objetos, como Dolby Atmos y DTS, siempre que el televisor y el equipo de audio sean compatibles. Esta es una diferencia importante frente al óptico y el coaxial. Mientras que estos últimos pueden ofrecer Dolby Digital o DTS estándar, HDMI eARC permite aprovechar sistemas de sonido más avanzados y pistas de mayor calidad.

El cable óptico utiliza luz para transmitir sonido y evita interferencias electromagnéticas durante la conexión con equipos externos. Imagen generada por la IA

Cuál elegir según el equipo que tengas

Si el televisor y la barra de sonido cuentan con HDMI eARC, esta debería ser la primera opción. Además de ofrecer mayor compatibilidad con formatos de audio, permite simplificar el cableado y controlar distintos dispositivos mediante las funciones de HDMI-CEC.

Si ambos equipos solamente tienen HDMI ARC, también es una buena alternativa para la mayoría de los usuarios. Permite transmitir PCM estéreo y formatos comprimidos como Dolby Digital y DTS, aunque no ofrece todas las posibilidades de eARC.

El cable óptico y el coaxial siguen siendo opciones perfectamente válidas cuando el televisor o el equipo de sonido no disponen de HDMI. Para escuchar televisión, películas o música en un sistema convencional, pueden ofrecer una calidad más que suficiente.

Frente al óptico y coaxial, el cable HDMI eARC ofrece mayor ancho de banda para formatos avanzados de sonido. Imagen generada por la IA

¿HDMI, óptico o coaxial: cuál ofrece el mejor sonido?

En términos generales, HDMIeARC es la mejor elección si el objetivo es aprovechar un sistema de sonido moderno y formatos envolventes de alta calidad. Su mayor ancho de banda permite acceder a posibilidades que el óptico y el coaxial no pueden ofrecer.

El óptico resulta especialmente interesante cuando se busca una conexión sencilla y resistente a las interferencias electromagnéticas, mientras que el coaxial puede ser conveniente cuando se necesita realizar un recorrido de cable más largo.

La diferencia también depende del equipo. En una barra de sonido básica, probablemente no exista una diferencia audible importante entre utilizar óptico, coaxial o ARC. En un sistema de alta gama con múltiples canales y compatibilidad con Dolby Atmos, en cambio, las ventajas de HDMI eARC pueden resultar mucho más evidentes.

Por eso, antes de comprar un cable nuevo, lo más importante es revisar los puertos disponibles en el televisor y en el equipo de sonido. Si ambos tienen eARC, HDMI es la opción más completa; si no, el óptico o el coaxial siguen siendo alternativas confiables para disfrutar del audio digital del Smart TV.