Google permitirá cambiar el nombre de tu dirección Gmail

Google habilitó una función muy esperada por los usuarios para modificar su identidad digital en Gmail sin mayores complicaciones. Desde ahora, los residentes en Estados Unidos pueden cambiar su dirección de correo electrónico principal sin perder los mensajes ni los archivos almacenados en la nube de la plataforma.

De acuerdo al sitio TechCrunch , el proceso para realizar este cambio es bastante directo y se hace desde el panel de control. Los usuarios que ya tienen activa esta posibilidad deben entrar a la configuración de su cuenta y navegar por la sección de información personal. Allí aparece una opción nueva dentro del apartado de correo electrónico que permite apretar un botón para elegir un nombre de usuario distinto al toque.

Google explicó que esta decisión responde a un pedido histórico de la comunidad. Sin embargo, existen algunas condiciones técnicas que se deben cumplir para que el sistema funcione bien. La modificación se puede realizar solo una vez cada 12 meses. Una vez que elegís el nombre nuevo, el sistema bloquea la opción de borrarlo o deshacer el cambio hasta que pase ese periodo de tiempo.

Un punto fundamental de esta noticia es que no se pierde el acceso a los datos guardados en Gmail. Los correos electrónicos que tenías en la bandeja de entrada se quedan ahí. La dirección vieja no desaparece por completo, sino que pasa a funcionar como un alias o dirección alternativa. Esto significa que si alguien manda un mensaje a la cuenta anterior, lo vas a recibir igual en la nueva dirección.

Incluso podés entrar a los servicios de la firma usando cualquiera de los dos nombres. El sistema reconoce que ambas etiquetas pertenecen al mismo dueño. Esta medida evita que el usuario tenga que avisar a todos sus contactos sobre el cambio de un día para el otro. La transición ocurre de fondo y permite que la gente siga con su rutina digital sin tener que configurar todo de cero. Es una solución que ahorra mucho tiempo y evita el estrés de perder fotos o documentos del Drive.

El despliegue de Google en el mercado internacional

La empresa ya venía probando esta herramienta en algunos territorios donde se habla hindi. El portal 9to5Google detectó hace poco las páginas de soporte que explicaban el procedimiento en ese idioma. Ahora, la firma decidió que el mercado de Estados Unidos sea el primero en recibir la actualización de forma masiva. El despliegue es gradual, por lo que el botón para cambiar el nombre puede tardar unos días en aparecer para todos los perfiles activos.

Esta novedad de Gmail es clave para quienes se crearon una cuenta hace muchos años con nombres que hoy no les resultan cómodos. Muchos profesionales necesitan un correo más serio para buscar empleo o para realizar trámites legales. Antes, la única solución era crear una cuenta nueva y pasar los datos a mano, lo que resultaba un proceso lento y tedioso. Ahora, con un par de toques en la pantalla, el problema se resuelve de forma oficial.

Cambios en Gmail - Interna 2 Gmail permite cambiar tu correo electrónico en Estados Unidos. Shutterstock

La seguridad de la plataforma se mantiene intacta durante el proceso. Al estar en Estados Unidos, los usuarios cuentan con el respaldo de las leyes locales sobre privacidad de la información. La compañía recomienda que, antes de hacer el cambio, los clientes verifiquen que tienen acceso a sus métodos de recuperación de cuenta. Esto asegura que el trámite no tenga fallas y que la identidad digital del usuario esté protegida en todo momento.

¿Cuándo llega esta función a Argentina?

No hay noticias sobre cuándo llegará esta opción a otros países, pero es probable que ocurra pronto. La empresa suele probar sus funciones más importantes en mercados específicos antes de lanzarlas a nivel mundial. Por ahora, los que viven en Estados Unidos pueden disfrutar de esta libertad digital para renovar su presencia en internet sin miedo a las consecuencias técnicas.