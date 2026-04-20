Google Chrome penalizará las páginas web que manipulan a usuarios con el "secuestro del botón de retroceso"

En un esfuerzo por proteger la experiencia del usuario y la seguridad en línea, Google Chrome anunció que comenzará a penalizar las páginas web que emplean tácticas manipuladoras, como el conocido “secuestro del botón de retroceso”. A partir del 15 de junio de 2026, el navegador más popular del mundo castigará a los portales que dificulten que los usuarios abandonen fácilmente su sitio web, y aquellos sitios que incurran en estas prácticas podrían ser eliminadas de los resultados de búsqueda.

El “secuestro del botón de retroceso” es una técnica manipuladora en la que un sitio web interfiere con la funcionalidad estándar del navegador e impide que los usuarios regresen a la página anterior de forma sencilla. En lugar de retroceder a la página previamente visitada, el navegador puede redirigir al usuario a sitios no solicitados, mostrar publicidad invasiva o forzar la interacción con elementos no deseados, como recomendaciones ajenas o contenido engañoso.

Esta táctica no solo frustra a los usuarios , sino que también pone en riesgo su privacidad y seguridad. El secuestro del botón de retroceso rompe la expectativa básica de navegación, creando una experiencia impredecible y manipulada. En algunos casos, este tipo de manipulaciones se han aprovechado para desplegar publicidad agresiva, secuestrar navegadores o incluso para llevar a cabo ciberataques, como el robo de datos personales mediante técnicas de phishing o scareware.

Google toma cartas en el asunto: sanciones y penalizaciones

La decisión de Google de penalizar el secuestro del botón de retroceso responde a una creciente tendencia en la web: el aumento de sitios de baja calidad que emplean tácticas manipuladoras. Según la compañía, este tipo de prácticas ha ido en aumento, y muchas de ellas comprometen la experiencia y la seguridad del usuario. Por esta razón, Google estableció que el secuestro de la navegación será considerado una violación explícita de sus políticas contra prácticas maliciosas en internet.

A partir del 15 de junio de 2026, todas las páginas web que utilicen esta técnica serán penalizadas. Google Chrome podrá reducir su visibilidad en los resultados de búsqueda o incluso eliminarlas por completo del índice de búsqueda si detecta redirecciones engañosas, publicidad forzada u obstáculos similares que dificulten la salida del sitio. Además de las penalizaciones automáticas, Google también aplicará sanciones manuales, lo que implica una supervisión más estricta de las páginas en cuestión.

Para dar tiempo a los administradores de sitios web a ajustar sus prácticas, Google anunció la actualización de su política con dos meses de antelación, permitiendo a los encargados de los sitios realizar los cambios necesarios antes de la fecha límite. Aquellas páginas de alta calidad que respeten las normativas de ciberseguridad y la experiencia de usuario no se verán afectadas por esta medida.

Hay que actualizar Google Chrome para proteger tu cuenta ya que hallaron una falla crítica en su estructura de código. Foto: Shutterstock La medida busca reforzar la seguridad online y promover una navegación más clara, confiable y libre. Shutterstock

Consejos para evitar penalizaciones y mantener una navegación segura

Google dejó en claro que la experiencia del usuario debe ser prioritaria. Cualquier sitio que interfiera con la capacidad del usuario para navegar libremente será sancionado. Para evitar caer en las penalizaciones, los administradores de páginas deben asegurarse de que sus sitios no utilicen scripts o configuraciones que alteren el funcionamiento básico del navegador, manipulen el historial del usuario o lo redirijan a páginas engañosas. Si se detectan estas prácticas, los responsables deberán eliminarlas o desactivarlas de inmediato.

Con esta nueva política, Google refuerza su compromiso con la seguridad y la privacidad en línea, buscando proteger a millones de usuarios de los abusos que ocurren en la web. Al erradicar prácticas manipuladoras como el secuestro del botón de retroceso, el gigante tecnológico asegura una navegación más confiable y segura para todos.