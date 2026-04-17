Samsung apunta al Mundial 2026: este smart TV QLED de 65" llega con un descuentazo en Mercado Libre

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca de instalarse en la agenda diaria, el mercado tecnológico empieza a moverse con jugadas anticipadas. En ese escenario, Mercado Libre decidió adelantarse y poner en oferta un Smart TV pensado para quienes quieren vivir los partidos con otra intensidad: el Samsung 65" QLED 4K Q7F.

Se trata de una propuesta que combina tamaño, calidad de imagen y funciones inteligentes, con el objetivo de transformar el living en una experiencia más cercana a la cancha. En tiempos donde cada detalle cuenta —desde la nitidez del césped hasta la fluidez de una jugada rápida—, dar el salto a un panel de estas características puede marcar una diferencia concreta.

Un televisor Samsung con tecnología QLED ofrece colores más vibrantes y nítidos con un volumen de color del 100%.

El corazón de este Samsung está en su tecnología QLED con Quantum Dot , capaz de ofrecer el 100% del volumen de color. Esto se traduce en imágenes más intensas y realistas, algo clave cuando se trata de transmisiones deportivas donde los contrastes y la iluminación juegan un papel central.

A esto se suma la resolución 4K UHD, potenciada por el procesador Q4 AI, que no solo mejora contenidos nativos en alta definición sino que también reescala señales de menor calidad para acercarlas al estándar actual. En la práctica, esto significa que incluso transmisiones que no sean 4K pueden verse mejoradas.

Otro punto fuerte es el soporte para Quantum HDR y HDR10+, que amplía el rango dinámico y permite ver tanto las sombras como las zonas más iluminadas con mayor detalle. Para el fútbol, esto impacta directamente en la percepción del movimiento y la profundidad de la imagen.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_08_48 p.m. La resolución 4K y Quantum HDR mejoran los detalles en sombras y áreas iluminadas al máximo. Imagen generada por la IA

Fluidez, conectividad y funciones smart

Uno de los aspectos más valorados en los Smat TV orientados al deporte es la fluidez. En este caso, la tecnología Motion Xcelerator busca reducir el desenfoque en escenas rápidas, algo clave para seguir el ritmo de un partido sin perder detalle en cada pase o jugada.

En el apartado smart, el sistema operativo Tizen ofrece acceso a las principales plataformas de streaming, además de una interfaz ágil y fácil de usar. Esto no solo permite ver partidos, sino también consumir contenido on demand sin necesidad de dispositivos adicionales.

En cuanto a conectividad, el equipo cumple con lo esperado para su gama: Wi-Fi, Bluetooth, tres puertos HDMI y entradas USB, lo que facilita conectar consolas, barras de sonido o decodificadores. Todo esto se integra en un diseño AirSlim, delgado y minimalista, que apunta a encajar sin problemas en distintos espacios del hogar.

ChatGPT Image 16 abr 2026, 03_21_45 p.m. Aprovechá el descuento del 30% en Mercado Libre y conseguí el Samsung 65" QLED 4K. Imagen generada por la IA

Precio en baja: una oportunidad antes del boom mundialista

Más allá de las prestaciones, uno de los factores que vuelve atractiva esta propuesta es el precio en Mercado Libre. Este Samsung pasó de $1.999.999 a $1.399.999, lo que representa un descuento del 30%. Además, existe la posibilidad de financiarlo en hasta seis cuotas.

En un contexto donde la demanda de televisores suele dispararse en la previa de grandes eventos deportivos, este tipo de ofertas aparece como una oportunidad para anticiparse. La combinación de tecnología, tamaño y rebaja posiciona a este Smart TV como una opción interesante para quienes ya están pensando en cómo ver el Mundial 2026 desde casa, con la mejor calidad posible.