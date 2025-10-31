Freezer estrena su forma "Ultra Supervillano" en Dragon Ball Xenoverse 2

Bandai Namco y Dimps confirmaron que Freezer estrenará una transformación inédita en el tercer capítulo de Future Saga, el ciclo de contenidos que mantiene vivo a Dragon Ball Xenoverse 2 . La forma se llama "Ultra Supervillano" y nace dentro de la historia original del juego de Dragon Ball . El anuncio llegó con un avance que también suma a Broly (Dragon Ball Super) como personaje jugable. El DLC se lanzó el pasado 30 de octubre de 2025 con misiones, accesorios y arte nuevo.

Dragon Ball Xenoverse 2 construyó un arco propio con libertad para explorar el canon sin atarlo al anime ni al manga. En Future Saga, los desarrolladores presentaron el concepto "Ultra Supervillano": un estado que eleva de forma drástica el nivel de combate mediante la "magia de Fu", el antagonista que manipula eventos y guerreros a su conveniencia.

El capítulo 1 otorgó esa forma a Vegeta y Goku Black. El capítulo 2 hizo lo propio con Jiren, que alcanzó un techo de poder capaz de inquietar a los "Dioses de la Destrucción". La tercera entrega coloca a Freezer en el centro de la escena.

La estética del "Ultra Supervillano" es reconocible: aura púrpura, matices oscuros sobre el cuerpo y un cristal en el pecho que actúa como foco del poder. El villano galáctico acepta el trato de "Fu" para desbloquear esa evolución. Dentro de la narrativa del juego, Freezer no se conforma con el salto de fuerza y busca invocar a Shenron para controlar a Broly. El plan condensa la ambición clásica del personaje y anticipa choques que los fans de Dragon Ball esperan desde hace años.

El paquete de contenido producido por Bandai Namco ampliará el modo historia con nuevas misiones , sumará accesorios y piezas cosméticas para el avatar del jugador y ofrecerá ilustraciones inéditas. El objetivo es claro: sostener la longevidad de un título que, pese al tiempo, conserva una comunidad activa.

dragon ball 2 Freezer obtiene una nueva transformación en Dragon Ball Xenoverse 2 como parte de la expansión Future Saga. Dragon Ball Xenoverse 2

El tráiler confirma a Broly y sugiere el duelo que todos esperan

El video muestra detalles del rediseño: la armadura biológica luce destellos violáceos, el cristal brilla cuando concentra energía y los efectos visuales refuerzan la sensación de corrupción mágica.

La inclusión de Broly no es un simple cameo. En la historia, Freezer quiere dominarlo con un deseo y usarlo como herramienta. Ese hilo narrativo abre la puerta a batallas cinemáticas y a misiones paralelas donde el jugador interviene para torcer la cronología. Xenoverse 2 siempre capitalizó esa idea: escenarios conocidos con variantes, combinaciones de personajes improbables y recompensas que mezclan fan service con progresión real.

Para la comunidad competitiva, la novedad también importa. Freezer con este estado podría alterar el metajuego. Si mantiene la movilidad de sus formas finales y añade potenciadores del "Ultra Supervillano" —resistencia, daño adicional o habilidades que interrumpen combos—, habrá ajustes que medir en los modos versus y en las incursiones. Dimps suele equilibrar con parches, pero el impacto inicial genera conversación y vuelve a atraer a jugadores que se habían alejado.

dragon ball 3 Los fanáticos quieren ver el regreso de Black Freezer en el manga. Manga Dragon Ball Super

¿Supera a Black Freezer? El espejo del manga y la intriga de lo que viene

La comparación resulta inevitable. En el capítulo 87 del manga de Dragon Ball Super, Black Freezer irrumpió como la versión más temible del emperador. Derrotó al antagonista del arco de Granolah y noqueó sin esfuerzo a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego. Desde entonces, la obra pasó a adaptar la película Super Hero, por lo que Black Freezer no volvió a escena. Esa ausencia alimentó teoría tras teoría sobre su papel en el próximo arco.

El arte conceptual del "Ultra Supervillano" de Freezer en Xenoverse 2 evoca esa silueta dominante y la pose icónica que el manga popularizó. Sin embargo, no es la misma transformación. La del juego pertenece a la trama original de Dimps y usa la magia de "Fu" como catalizador. El parentesco visual —la paleta oscura y la sensación de corrupción— funciona como guiño para el público, pero mantiene la independencia creativa del videojuego.

Embed - Dragon Ball Xenoverse 2 - Tráiler Para Ps5 Y Xbox Series X-s

¿Podría este Freezer de Xenoverse 2 “superar” a Black Freezer? En términos de historia oficial, no corresponde unir escalas. En términos de experiencia de juego, sí puede sentirse más poderoso si su kit de movimientos, sus superataques y sus pasivas le dan ventaja frente a los jefes y a los rivales del online. Lo decisivo será cómo encaja en el balance y qué sinergias habilita con las builds más usadas.