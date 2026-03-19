Filtración del Xiaomi 18 Pro: batería de 7.000 mAh y cámaras de 200 megapíxeles
El nuevo Xiaomi 18 Pro busca liderar la gama alta con un hardware que incluye una autonomía récord y un sensor fotográfico periscópico de alta resolución.
Xiaomi prepara el lanzamiento de su próximo modelo estrella para el segundo semestre del año. El Xiaomi 18 Pro llegará al mercado con mejoras técnicas que buscan liderar la gama alta mediante una batería de gran capacidad y un sistema de cámaras duales con una resolución nunca antes vista en la firma.
Una batería de 7.000 mAh para este teléfono de gama alta
La autonomía es el punto donde el Xiaomi 18 Pro quiere sacar pecho frente a sus rivales directos. Según el filtrador Digital Chat Station, el dispositivo contará con una batería que alcanza los 7.000 mAh o incluso más. Este dato representa un salto importante respecto a los 6.300 mAh que ofrece el modelo actual. Meter una celda de ese tamaño en un equipo de estas características es un desafío de ingeniería física, pero la empresa parece haber encontrado la forma de lograrlo sin que el aparato sea un ladrillo.
El hardware también sumará carga inalámbrica y protección total contra el agua. Además, el equipo usará un sensor de huellas ultrasónico debajo de la pantalla para que el desbloqueo sea más veloz y preciso. Este tipo de sensores son mucho más confiables que los ópticos tradicionales. La idea es que este teléfono funcione de diez en cualquier situación, ya sea bajo la lluvia o con mucha luz solar.
Fotografía de 200 megapíxeles en el nuevo Xiaomi
La cámara es el otro rincón donde la empresa busca marcar la diferencia. El Xiaomi 18 Pro tendría un sistema dual de 200 megapíxeles en su parte trasera. Esto incluye un sensor principal gigante y un lente periscopio para el zoom de larga distancia. Si esto se confirma, el cambio es total porque el modelo anterior usaba un sensor de 50 MP. Es una mejora que posiciona al teléfono como una herramienta profesional para sacar fotos de alta fidelidad.
Por dentro, el equipo usaría el chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Este procesador todavía no salió al mercado de forma oficial, pero los rumores indican que vuela. Otro detalle que se mantiene es la pantalla secundaria en la parte de atrás, un rasgo que ya es marca registrada de la serie para ver notificaciones rápido. Este Xiaomi se perfila como un fierro que se la banca contra cualquier competidor que quiera disputar el trono del rendimiento.
La presentación oficial ocurriría en septiembre, siguiendo el calendario habitual de la empresa. Todavía falta un tiempo para el anuncio, pero las filtraciones ya generan mucha expectativa entre los usuarios que buscan lo último en tecnología. El desafío será ver cómo gestionan el calor de un procesador tan potente con una batería tan grande, pero la marca china suele resolver bien estos temas térmicos.