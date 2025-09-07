Este juego de Steam cuesta menos de 2 dólares y recuerda a Dora La Exploradora
Un videojuego indie de exploración y naturaleza baja a 1,79 dólares en Steam hasta el 12 de septiembre, con una propuesta tierna y nostálgica.
Alba: A Wildlife Adventure, el entrañable título indie que mezcla exploración y conciencia ambiental, está con un descuento imperdible en Steam hasta el 12 de septiembre: apenas 1,79 dólares, un precio simbólico gracias a una rebaja del 80%.
La propuesta invita a los jugadores a ponerse en la piel de Alba, una niña que pasa el verano en una isla del Mediterráneo y decide proteger la fauna del lugar. Con una cámara fotográfica y mucha curiosidad, se interna en bosques, playas y reservas naturales para registrar animales, restaurar el entorno y generar conciencia sobre el cuidado del planeta.
Te Podría Interesar
Una conexión inesperada con Dora La Exploradora
La estética cálida y la misión educativa del juego han despertado comparaciones inevitables con Dora, la exploradora, el personaje animado que marcó a toda una generación con su espíritu aventurero. Al igual que la famosa serie, el videojuego transmite un mensaje de respeto por la naturaleza y de curiosidad por descubrir nuevos mundos.
Aunque no se trata de una aventura extensa, su duración compacta se complementa con una atmósfera relajante, gráficos coloridos y música envolvente que atrapan a jugadores de todas las edades. Además, cuenta con un sólido respaldo de la comunidad gamer: en Steam ostenta un 95% de reseñas positivas, lo que lo convierte en una opción segura para quienes buscan algo distinto a la acción frenética habitual.
Una oportunidad para tu biblioteca de Steam
Con esta oferta limitada, Alba: A Wildlife Adventure se posiciona como un título ideal para quienes quieran sumar a su colección un juego accesible, positivo y cargado de nostalgia. Una combinación perfecta de ternura, exploración y conciencia ambiental que hoy puede conseguirse a precio de regalo.