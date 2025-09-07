Un videojuego indie de exploración y naturaleza baja a 1,79 dólares en Steam hasta el 12 de septiembre, con una propuesta tierna y nostálgica.

Este juego de Steam cuesta menos de 2 dólares y recuerda a Dora La Exploradora

Alba: A Wildlife Adventure, el entrañable título indie que mezcla exploración y conciencia ambiental, está con un descuento imperdible en Steam hasta el 12 de septiembre: apenas 1,79 dólares, un precio simbólico gracias a una rebaja del 80%.

La propuesta invita a los jugadores a ponerse en la piel de Alba, una niña que pasa el verano en una isla del Mediterráneo y decide proteger la fauna del lugar. Con una cámara fotográfica y mucha curiosidad, se interna en bosques, playas y reservas naturales para registrar animales, restaurar el entorno y generar conciencia sobre el cuidado del planeta.

alba 3 Alba: A Wildlife Adventure es un entrañable título indie que mezcla exploración y conciencia ambiental. Alba: A Wildlife Adventure

Una conexión inesperada con Dora La Exploradora La estética cálida y la misión educativa del juego han despertado comparaciones inevitables con Dora, la exploradora, el personaje animado que marcó a toda una generación con su espíritu aventurero. Al igual que la famosa serie, el videojuego transmite un mensaje de respeto por la naturaleza y de curiosidad por descubrir nuevos mundos.

Aunque no se trata de una aventura extensa, su duración compacta se complementa con una atmósfera relajante, gráficos coloridos y música envolvente que atrapan a jugadores de todas las edades. Además, cuenta con un sólido respaldo de la comunidad gamer: en Steam ostenta un 95% de reseñas positivas, lo que lo convierte en una opción segura para quienes buscan algo distinto a la acción frenética habitual.