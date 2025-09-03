Tres videojuegos en Steam que compiten con Call of Duty y están casi regalados

Si estás buscando un regalo para un amigo gamer que ama Call of Duty (COD), Steam ofrece alternativas casi regaladas que mantienen la misma intensidad, estrategia y espíritu competitivo, pero con estilos únicos que renuevan la experiencia del género shooter . Estos tres juegos se destacan por su jugabilidad, comunidad activa y soporte constante, convirtiéndose en opciones ideales para sorprender a cualquier fan de COD.

Para quienes disfrutan la adrenalina de los enfrentamientos multitudinarios, Battlefield 2042 es la elección perfecta. Con mapas enormes y un enfoque en el trabajo en equipo, este shooter en primera persona ofrece batallas épicas que recuerdan a Call of Duty , pero con un énfasis mayor en la dimensión de los escenarios y la cooperación entre escuadrones.

Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, Hell Let Loose propone una experiencia mucho más táctica y realista. Aquí no se trata solo de disparar: el trabajo en equipo, la comunicación constante y la planificación estratégica son esenciales para sobrevivir. Es un título que pone a prueba la paciencia y la coordinación, ideal para quienes buscan un shooter más inmersivo y desafiante que Call of Duty .

3. Rainbow Six Siege: estrategia y precisión en cada movimiento

A diferencia de los shooters tradicionales, Rainbow Six Siege se centra en el detalle y la táctica.

A diferencia de los shooters tradicionales, Rainbow Six Siege se centra en el detalle y la táctica. Cada movimiento, cada demolición y cada decisión pueden definir el rumbo de la partida. Este juego exige concentración, inteligencia y coordinación, lo que lo convierte en una opción imperdible para gamers que disfrutan pensar antes de apretar el gatillo.

Los tres Juegos se consiguen en ofertas recurrentes de Steam, tienen comunidades activas y garantizan horas de diversión. Regalar uno de estos shooters es apostar a la pasión por Call of Duty, pero con un aire renovado que amplía el horizonte gamer.