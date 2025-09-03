Early Access en videojuegos Steam: qué son, cómo identificarlos y qué riesgos implican

Cada vez es más común ver videojuegos marcados con la etiqueta Early Access o acceso anticipado en Steam . Sin embargo, muchos usuarios desconocen qué significa y qué diferencias existen con un lanzamiento tradicional, lo que puede generar confusión al momento de comprar. Pero, ¿Qué es un juego en Early Access ?

El Early Access es un modelo de financiación que permite a los desarrolladores vender una versión en progreso de su videojuego . A diferencia de un título completo, estos juegos no incluyen todos los sistemas, gráficos o apartados de jugabilidad. El objetivo es recaudar fondos para continuar con el desarrollo mientras los jugadores prueban y opinan.

Este método nació en estudios indie con presupuestos limitados, aunque con el tiempo también fue adoptado por compañías más grandes. Algunas lo utilizan para ofrecer acceso anticipado a la versión final, cobrando más por jugar antes del lanzamiento oficial.

Steam , principal impulsora del modelo, exige a los desarrolladores transparencia total. Al publicar un juego en acceso anticipado deben detallar:

Estado actual del título.

Hoja de ruta y planes de actualización.

Razones para optar por este formato.

Precio en etapa de desarrollo y tras la versión completa.

Un ejemplo es Death Must Die, cuyos creadores aclaran que el Early Access les permite mejorar el juego en base al feedback de la comunidad. Además, actualizan el proyecto cada pocos meses y publican parches semanales con correcciones.

Cómo evitar comprar un juego abandonado

El mayor riesgo de este modelo es que algunos desarrolladores abandonan el proyecto, dejando a los usuarios con una versión incompleta y sin posibilidad de devolución tras cierto tiempo. Para minimizar ese riesgo, en Steam conviene revisar:

Historial de actualizaciones: frecuencia constante indica compromiso.

Foros de discusión: respuestas activas de los desarrolladores son buena señal.

Reseñas recientes: muestran si hay progreso o estancamiento.

steam 678 Death Must Die, cuyos creadores aclaran que el Early Access les permite mejorar el juego en base al feedback de la comunidad. Death Must Die

Ventajas de apostar por un Early Access

A pesar de los riesgos, el acceso anticipado tiene beneficios claros:

Precios más bajos: títulos como Rust costaban 23 dólares en Early Access y hoy valen 47 dólares. Ready Or Not pasó de 42 dólares a 58 dólares tras su versión 1.0.

y hoy valen 47 dólares. Ready Or Not pasó de 42 dólares a 58 dólares tras su versión 1.0. Participación de la comunidad: los jugadores pueden influir en el rumbo del desarrollo, aportando ideas y sugerencias que terminan moldeando el producto final.

Comprar un videojuego en Early Access significa involucrarse en su desarrollo, con todo lo que eso implica: menor precio, acceso anticipado y posibilidad de influir en su evolución, pero también riesgos de fallos, bugs y abandono. La clave está en informarse antes de invertir, analizando el compromiso del estudio y la respuesta de la comunidad.