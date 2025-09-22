Estas apps bancarias de Android imitan a tu banco y te roban el dinero

Muchas veces estamos al límite de caer en estafas virtuales y ni nos damos cuenta. Todo el tiempo usamos el celular para diversas operaciones (entretenimiento, pagos, trabajo, estudio, etcétera) y no somos conscientes del riesgo que ello implica. Pues bien, ¿sabías que existen troyanos bancarios en dispositivos Android que podrías robarte todo tu dinero sin que te des cuenta?

Un grupo de investigadores de seguridad advirtió que existe una nueva amenaza muy sofisticada: RatOn. Se trata de una app maliciosa que imita a tu banco , exponiendo a los usuarios a graves riesgos de ciberdelito

RatOn se infiltra en apps de Android que simulan ser tu banco.

Los especialistas de ThreatFabric detectaron a RatOn durante una investigación sobre otro malware vinculado a pagos por NFC. Lo inquietante es que este virus no depende de una sola aplicación maliciosa: se propaga en distintas apps , lo que amplía exponencialmente el número de posibles víctimas.

Una vez dentro del dispositivo, abre la puerta a fraudes automáticos. Entre sus funciones más alarmantes está la posibilidad de realizar transferencias bancarias sin consentimiento del usuario. ¿Qué tan preparado está tu banco para detener un ataque de este nivel?

Troyano Apps Bancarias - Interna 2 Los expertos en seguridad alertan sobre el crecimiento del ciberdelito financiero. shutterstock

Cómo operan las apps falsas

El troyano RatOn engaña a los usuarios mediante técnicas de superposición de pantalla. De este modo, imita con precisión las interfaces de las aplicaciones de banco: cuando el cliente introduce sus credenciales, en realidad está entregándolas a los ciberdelincuentes.

Además, puede generar pantallas de bloqueo falsas, exigiendo pagos para “desbloquear” el dispositivo. Para su distribución, los atacantes usan dominios llamativos o de contenido adulto, como “TikTok18+”, con el fin de tentar a los usuarios e inducir descargas.

Troyano Apps Bancarias - Interna 3 Este malware bancario aprovecha apps fraudulentas para robar dinero en Android. shutterstock

Un ciberdelito en expansión

RatOn no opera en solitario. Los expertos lo vinculan con otro troyano bancario, llamado NFSkate, especializado en pagos vía NFC. Todo indica que se trata de una operación organizada, diseñada para maximizar las ganancias ilícitas mediante la combinación de múltiples técnicas.

Lo más peligroso es que este tipo de apps bancarias falsas de Android no solo vacían cuentas, sino que también recopilan datos sensibles, ampliando el impacto del ciberdelito.

Troyano Apps Bancarias - Interna 4 La prevención es clave para frenar el avance del ciberdelito en dispositivos móviles. shutterstock

Cómo protegerse de estas apps en Android

Los especialistas en seguridad recomiendan extremar las precauciones:

Evitar descargar aplicaciones fuera de la Play Store de Google.

Desconfiar de apps con funciones poco realistas o que soliciten permisos excesivos.

con funciones poco realistas o que soliciten permisos excesivos. Mantener el sistema Android actualizado y con verificación en dos pasos.

actualizado y con verificación en dos pasos. Pensar dos veces antes de instalar cualquier aplicación que prometa más de lo que parece.

En un contexto donde los troyanos bancarios se vuelven cada vez más sofisticados, la prevención sigue siendo la mejor defensa contra el ciberdelito.