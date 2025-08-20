¿En qué consiste el proyecto Bike Sharing impulsado por Mirgor?
Mirgor lanza su sistema de Bike Sharing con bicicletas eléctricas para mejorar la movilidad urbana sostenible en distintas ciudades de Argentina.
El proyecto Bike Sharing, impulsado por la empresa Mirgor, propone un sistema de bicicletas eléctricas compartidas que busca transformar la movilidad urbana en ciudades de Argentina, promoviendo una alternativa eficiente y ecológica para los desplazamientos cortos.
Esta propuesta, desarrollada por Mirgor, está pensada especialmente para el ámbito público y se adapta a las necesidades de cada municipio. El objetivo es reducir la contaminación, mejorar la conectividad entre puntos clave de la ciudad y fomentar hábitos de transporte sostenibles.
¿Qué es el sistema Bike Sharing?
El sistema Bike Sharing permite a las personas tomar una bicicleta eléctrica en una estación y devolverla en el mismo punto o en otro dentro de la red disponible en la ciudad. Esto optimiza el tiempo de traslado en trayectos cortos, al tiempo que reduce el uso de vehículos a combustión y el consumo de combustible.
Desde Mirgor, destacan que esta solución no solo agiliza la movilidad, sino que también tiene un impacto ambiental positivo: cada bicicleta puede ahorrar hasta cinco litros de combustible por día, lo que equivale a evitar la emisión de 10 kg de dióxido de carbono diarios.
Producción nacional con enfoque personalizado
Una de las características más relevantes del proyecto es que todo el sistema fue desarrollado y fabricado en Argentina, mediante la colaboración con socios estratégicos. Esto no solo garantiza calidad e innovación local, sino que también permite adaptar cada solución a los requerimientos específicos de cada cliente o ciudad.
Además, la producción nacional acorta los tiempos de entrega y permite una mayor flexibilidad en la implementación, un factor clave para la expansión del sistema en todo el país.
Neuquén: el primer ejemplo de implementación
La ciudad de Neuquén fue pionera en adoptar el sistema de Bike Sharing de Mirgor. Allí ya funcionan tres estaciones de carga distribuidas estratégicamente, conectando zonas claves y permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a este medio de transporte sustentable.
El desarrollo en Neuquén incluyó una planificación minuciosa que abarcó desde el estudio de los flujos urbanos hasta el trabajo conjunto con el municipio y la participación activa de la comunidad local. Está prevista la instalación de cinco estaciones con un total de 120 anclajes y 100 bicicletas, cubriendo las principales áreas de circulación de la ciudad.
Una apuesta por el futuro urbano
Con esta iniciativa, Mirgor busca consolidar su presencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la movilidad sustentable. El sistema de Bike Sharing se perfila como una herramienta que puede ser replicada en otras ciudades del país, generando beneficios concretos en términos de calidad de vida, medioambiente y eficiencia urbana.
