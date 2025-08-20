¿En qué consiste el proyecto Bike Sharing impulsado por Mirgor?

Mirgor lanza su sistema de Bike Sharing con bicicletas eléctricas para mejorar la movilidad urbana sostenible en distintas ciudades de Argentina.

El sistema de Bike Sharing de Mirgor ya funciona en Neuquén como solución de movilidad sustentable.

El proyecto Bike Sharing, impulsado por la empresa Mirgor, propone un sistema de bicicletas eléctricas compartidas que busca transformar la movilidad urbana en ciudades de Argentina, promoviendo una alternativa eficiente y ecológica para los desplazamientos cortos.

Esta propuesta, desarrollada por Mirgor, está pensada especialmente para el ámbito público y se adapta a las necesidades de cada municipio. El objetivo es reducir la contaminación, mejorar la conectividad entre puntos clave de la ciudad y fomentar hábitos de transporte sostenibles.

¿Qué es el sistema Bike Sharing? El sistema Bike Sharing permite a las personas tomar una bicicleta eléctrica en una estación y devolverla en el mismo punto o en otro dentro de la red disponible en la ciudad. Esto optimiza el tiempo de traslado en trayectos cortos, al tiempo que reduce el uso de vehículos a combustión y el consumo de combustible.

Desde Mirgor, destacan que esta solución no solo agiliza la movilidad, sino que también tiene un impacto ambiental positivo: cada bicicleta puede ahorrar hasta cinco litros de combustible por día, lo que equivale a evitar la emisión de 10 kg de dióxido de carbono diarios.

Producción nacional con enfoque personalizado Una de las características más relevantes del proyecto es que todo el sistema fue desarrollado y fabricado en Argentina, mediante la colaboración con socios estratégicos. Esto no solo garantiza calidad e innovación local, sino que también permite adaptar cada solución a los requerimientos específicos de cada cliente o ciudad.